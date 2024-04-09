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促銷機票來了！長榮航春季線上旅展優惠最高享75折

聯合報／ 記者甘芝萁╱台北即時報導
長榮航空即日起至4月22日23:59止推出2024春季線上旅展，機票最低2088元起。圖／長榮航空提供
長榮航空即日起至4月22日23:59止推出2024春季線上旅展，機票最低2088元起。圖／長榮航空提供

航空客運市場暢旺復甦，原本貴桑桑的機票價格，航空公司也開始推促銷搶市。長榮航空今表示，即日起至4月22日23點59分止推出2024春季線上旅展， 9月30日前從台灣出發指定航線，享有最低優惠75折起，數量有限。其中高雄-香港、澳門航線來回未稅價最低不到2300元，台北桃園-香港、澳門來回未稅價更是不到3000元，比台北到左營的來回高鐵還便宜。

長榮航空表示，即將於4月12日開航的高雄-香港航線，優惠價只要2,298元起（未稅），高雄-澳門最低2,088元起（未稅），來一趟超值的港澳旅遊再也不是夢。此外，不只有高雄出發，台北桃園-香港來回最低2975元起（未稅）、台北桃園-澳門來回2547元起（未稅）。

迎接五月初夏的北海道，台北桃園-札幌來回最低只要15621元起（未稅）；歐美航線也有驚喜優惠，即將於6月25日增班的西雅圖航線，提供台北桃園-西雅圖來回最低30700元起(含稅)、台北桃園-洛杉磯來回最低33320元起（含稅）與台北桃園-舊金山來回最低31050元起（含稅）的超值優惠；歐洲航線則首推台北桃園-巴黎來回最低29769元起（未稅），即將迎接冬天的澳洲，台北桃園-布里斯本來回最低也只要16684元起（未稅）。

長榮航空為感謝「無限萬哩遊」會員的支持，除了贈送新會員最高1000哩外，亦可在購票後登錄卡號兌換免費機上Wi-Fi，並參加巴黎奧運主題限量商品組抽獎活動，此外，於線上旅展期間前往長榮航空官網或是EVA Mobile APP的「會員優惠購票專區」更可享有指定航線的獨家折扣，詳情可至長榮航空官網查詢。

桃園 航線 長榮

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