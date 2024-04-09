寶格麗再破世界紀錄 新表僅厚1.7毫米還拿天文台認證

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Octo Finissimo Tourbillon Automatic自動陀飛輪腕表。圖／寶格麗提供
Octo Finissimo Tourbillon Automatic自動陀飛輪腕表。圖／寶格麗提供

義大利品牌寶格麗（BVLGARI）日前發表春季新品，並以厚度僅1.70毫米的Octo Finissimo Ultra COSC超薄瑞士天文台認證腕表，第九度寫下超薄世界紀錄。同時，品牌也一次推出多款新穎Octo Finissimo Tourbillon陀飛輪腕表，體現時尚風格與超薄技藝。女表部分，寶格麗經典象徵Serpenti Tubogas蛇形珠寶腕表，首度攜手建築大師安藤忠雄推出聯名之作，自然光彩作為主題，演繹四季之美。

Octo Finissimo是寶格麗展現超薄設計與工藝技術的舞台。2022年品牌成功推出厚度僅1.80毫米的Octo Finissimo Ultra，寫下機械錶的超薄新紀錄。兩年後，持續跨越極限的寶格麗研發部門攜手複雜機械專家Concepto，進一步開發出僅1.70 毫米的Octo Finissimo Ultra COSC超薄瑞士天文台認證腕表，不僅更減少了0.1毫米的厚度，還在精準度與功能上推進，成為史上最纖薄的吸震防磁機械腕表與最薄的COSC瑞士天文台認證腕表。打破自己紀錄的同時，寶格麗也同時推出全新鉑金材質的Octo Finissimo Ultra Platinum超薄鉑金腕表，搭載BVL 180自製機芯，厚度僅1.80毫米，全球限量推出20只。

本季新作中另一大亮點是曾兩度與寶格麗合作推出Octo Finissimo聯名表款的建築大師安藤忠雄，本次則是與寶格麗攜手重新雕琢另一款品牌經典Serpenti Tubogas系列。一系列共4款設計，以綠色砂金石、虎眼石、白色與粉色珠母貝的細工鑲嵌表盤，展現森林四季更迭之美。該系列表款將逐季推出對應的限量設計直至2025春季。

寶格麗同時發表的還有一系列Octo Finissimo Tourbillon 陀飛輪腕表，包括玫瑰金與鈦金屬兩款搭載BVL 268SK 自製手上鍊陀飛輪機芯的Octo Finissimo Tourbillon Manuel，以及以鉑金表殼搭配藍色微噴砂處理表盤的Octo Finissimo Tourbillon Automatic 自動陀飛輪腕表。走都會時尚路線的Octo Roma，則推出以100%純黑DLC鍍膜精鋼打造的大三針與計時腕表，為日常穿戴增添全新選擇。

新款Octo Finissimo Ultra不僅為史上最纖薄的機械腕表，更是最薄的COSC瑞士天文台認證腕表。圖／寶格麗提供
新款Octo Finissimo Ultra不僅為史上最纖薄的機械腕表，更是最薄的COSC瑞士天文台認證腕表。圖／寶格麗提供
Serpenti Tubogas系列迎來首次創意合作，攜手日本建築巨匠安藤忠雄。圖／寶格麗提供
Serpenti Tubogas系列迎來首次創意合作，攜手日本建築巨匠安藤忠雄。圖／寶格麗提供
Serpenti Tubogas安藤安藤忠雄限量腕表。圖／寶格麗提供
Serpenti Tubogas安藤安藤忠雄限量腕表。圖／寶格麗提供
新款Octo Finissimo Ultra不僅為史上最纖薄的機械腕表，更是最薄的COSC瑞士天文台認證腕表。圖／寶格麗提供
新款Octo Finissimo Ultra不僅為史上最纖薄的機械腕表，更是最薄的COSC瑞士天文台認證腕表。圖／寶格麗提供
Octo Roma Automatic Steel DLC自動腕表。圖／寶格麗提供
Octo Roma Automatic Steel DLC自動腕表。圖／寶格麗提供
Octo Finissimo Ultra Platinum超薄鉑金腕表搭載BVL 180自製機芯，以僅1.80毫米纖薄之姿，位居鉑金腕錶之冠，全球限量推出20只。圖／寶格麗提供
Octo Finissimo Ultra Platinum超薄鉑金腕表搭載BVL 180自製機芯，以僅1.80毫米纖薄之姿，位居鉑金腕錶之冠，全球限量推出20只。圖／寶格麗提供

品牌 寶格麗 腕表

延伸閱讀

蕭邦高級珠寶展繁花盛開 大克拉祖母綠本月18日登台

柳編工藝加持 寶格麗High Summer配件巧秀義式度假趣

輕盈又堅硬 芝柏、寶珀、百年靈運動風新表「鈦」有型

LISA、李鍾碩、珉奎超豪華陣容站台寶格麗 血槽已空

相關新聞

強震後送暖！JINS捐200萬元 花蓮門市免費維修更換眼鏡

0403地震造成花蓮地區重大災情，多人不幸罹難且有千餘人受傷，為了災後的復原，各界也都紛紛慷慨解囊。來自日本的連鎖眼鏡通...

寶格麗再破世界紀錄 新表僅厚1.7毫米還拿天文台認證

義大利品牌寶格麗（BVLGARI）日前發表春季新品，並以厚度僅1.70毫米的Octo Finissimo Ultra C...

走跳世界／前進金州勇士籃球營 為NBA小球迷圓夢

到美國看一場NBA籃球賽，是許多籃球迷的夢想。聯合報與有行旅為小球迷圓夢，2024年再次攜手舉辦「籃球夏令營」，帶隊前進...

蕭邦高級珠寶展繁花盛開 大克拉祖母綠本月18日登台

瑞士高級珠寶腕表品牌蕭邦（CHOPARD）將自4月18日起至20日將假台北萬豪酒店舉行3天的頂級珠寶暨腕表展，將有近一百...

皇家禮炮26年王者品桶2代 阿瑪羅尼紅酒桶限定版登場

皇家禮炮「王者品桶 （The Kingdom Edition）」系列自從英國皇室的底蘊出發，秉持「再創新奢典範」的王者精...

奧斯卡影后潔西卡雀絲坦 秀近億藍寶石項鍊摘品牌代言

義大利頂級珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI）宣布季韓國品牌大使李聖經、日本品牌大使今田美櫻之後，曾來台出席金馬獎的美國好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。