寶格麗再破世界紀錄 新表僅厚1.7毫米還拿天文台認證

義大利品牌寶格麗（BVLGARI）日前發表春季新品，並以厚度僅1.70毫米的Octo Finissimo Ultra COSC超薄瑞士天文台認證腕表，第九度寫下超薄世界紀錄。同時，品牌也一次推出多款新穎Octo Finissimo Tourbillon陀飛輪腕表，體現時尚風格與超薄技藝。女表部分，寶格麗經典象徵Serpenti Tubogas蛇形珠寶腕表，首度攜手建築大師安藤忠雄推出聯名之作，自然光彩作為主題，演繹四季之美。

Octo Finissimo是寶格麗展現超薄設計與工藝技術的舞台。2022年品牌成功推出厚度僅1.80毫米的Octo Finissimo Ultra，寫下機械錶的超薄新紀錄。兩年後，持續跨越極限的寶格麗研發部門攜手複雜機械專家Concepto，進一步開發出僅1.70 毫米的Octo Finissimo Ultra COSC超薄瑞士天文台認證腕表，不僅更減少了0.1毫米的厚度，還在精準度與功能上推進，成為史上最纖薄的吸震防磁機械腕表與最薄的COSC瑞士天文台認證腕表。打破自己紀錄的同時，寶格麗也同時推出全新鉑金材質的Octo Finissimo Ultra Platinum超薄鉑金腕表，搭載BVL 180自製機芯，厚度僅1.80毫米，全球限量推出20只。

本季新作中另一大亮點是曾兩度與寶格麗合作推出Octo Finissimo聯名表款的建築大師安藤忠雄，本次則是與寶格麗攜手重新雕琢另一款品牌經典Serpenti Tubogas系列。一系列共4款設計，以綠色砂金石、虎眼石、白色與粉色珠母貝的細工鑲嵌表盤，展現森林四季更迭之美。該系列表款將逐季推出對應的限量設計直至2025春季。