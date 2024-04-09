到美國看一場NBA籃球賽，是許多籃球迷的夢想。聯合報與有行旅為小球迷圓夢，2024年再次攜手舉辦「籃球夏令營」，帶隊前進世界籃球最高殿堂—NBA籃球訓練場，接受NBA級教練指導，並可與NBA球員近距離接觸、訓練。此外，也將安排體驗美式野外營隊，在壯麗的美國巨杉國家公園內，透過攀岩、划船、野外技能等活動，學習多項技能及團隊合作，培養領導統御的能力。

學員將在舊金山巨人隊主場，看一場MLB。攝影／Chris6d

殿堂級籃球訓練營

成立於1946年的美國金州勇士隊，是NBA職業聯盟中的傳統勁旅球隊，創立至今共得過7次聯盟總冠軍，最近10年更在當家球星Stephen Curry帶領下，拿下4次NBA總冠軍，是聯盟中的超人氣球隊。

《金州勇士籃球營》針對青少年規畫完整的課程訓練，結合籃球與文化交流，將來自各國的學員打散，經歷5日的訓練，不僅能精進籃球技能，還可練習外語、與不同文化的朋友互動交流。

籃球營將在設備完善的金州勇士隊球員主訓練場訓練，由擁有豐富執教經驗的NBA教練團隊親自指導，教練球員比率約1:6。每位學員還可收到一件勇士隊球衣、頭帶，以及一份結業證書，還有機會與現役、退役或前任勇士隊球員互動。

YMCA Camp划船課程。圖／有行旅提供

國家公園野外營隊

YMCA Camp Sequoia Lake位於壯麗的美國巨杉國家公園內，因公園內有約8千棵美洲巨杉群落聞名，其中，最知名莫過世界體積最大的「謝爾曼將軍樹」及美國國家耶誕樹的「格蘭特將軍樹」。學員在此可探索大自然，結交新朋友，參加各種活動，學習領導統御、獨立自主與團隊合作能力，留下此生美好回憶。

為期6天的體驗營，涵蓋體能及團隊訓練，體能課程包括攀岩、射箭、游泳、划船等運動，團隊合作課程則有野外技能、生存遊戲、環境保護、分組競賽等多項活動，並由紅十字會心肺復甦和急救證書的教練團指導。

YMCA Camp 野外求生技能訓練。圖／有行旅提供

美國生活文化體驗

「美國職棒大聯盟」是棒球的最高殿堂，暑假正值MLB美國職棒的賽季，營隊將安排學員進場觀賞舊金山巨人隊與奧克蘭運動家的比賽。其球場最大特色是在海灣旁，不少球迷會在McCovey Cove海灣划著船，等待迎接全壘打揮出的球。

行程中也會安排兩大博物館巡禮。「加州自然科學博物館」是加州最大的自然歷史博物館，有天文館、水族館、歷史博物館，甚至還有熱帶雨林館，營隊特別安排VIP導覽，進入不對一般民眾開放的特別收藏室；美國航空母艦「大黃蜂號」則是舊金山最大的軍事類博物館，曾服役二次世界大戰，是當時太平洋戰場上最重要的戰力之一。

學員也將參訪兩大名校，包括2024年世界大學排行第五的頂尖學府「史丹佛大學Stanford University」，以及加州大學系統的創始學校「加州大學柏克萊分校University of California, Berkeley」，由在校留學生導覽，帶領學員認識校園與美國留學、生活經驗分享。

如果你想去

《第七屆美國金州勇士籃球營》16天13夜，7月6日至7月21日出發，招生對象為9至15歲學生，4月14日（日）將於台中、高雄舉辦《金州勇士籃球營》營隊說明會。報名可洽：02-8643-3926、8643-3517、8643-3543、8643-3905，或瀏覽有行旅官網：https://bit.ly/3U7uF0t