9m88、Ozone朝聖adidas Originals復古玩色街區

流行品牌adidas Originals近年都將重心放在T-TOE系列鞋款，包括GAZELLE、SAMBA和HANDBALL SPEZIAL鞋都繳出漂亮銷售佳績。於是，品牌結合adicolor系列服飾，選在信義區威秀廣場推出「三葉草復古玩色街區」，吸引了9m88跟男團Ozone都前去打卡朝聖！

據說將會有影視作品推出的9m88身穿黃色短版上衣，搭配天空藍短裙現身，不吝惜地秀出纖腰，她表示「三葉草復古玩色街區有巨大鞋盒裝置、繽紛色彩，適合拍照打卡」。同時9m88還覺得自己在活動上穿搭，「是撞色搭配，有點多巴胺配色感，特別是腳上穿的SAMBA鞋是加厚鞋底，完全就是辣妹穿搭必備」，而且在逛完後還相中水藍配鵝黃的GAZELLE鞋款想帶回家。另外，男團Ozone以六人六色的搭配方式登場，腳踩黑與白色的SAMBA XLG鞋款，且都帶有復古氛圍，藉以呼應三葉草玩色街區的主題。