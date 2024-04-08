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9m88、Ozone朝聖adidas Originals復古玩色街區

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
9m88身穿品牌服飾與鞋款，搶先體驗adidas Originals 三葉草復古玩色街區。圖／adidas Originals提供
9m88身穿品牌服飾與鞋款，搶先體驗adidas Originals 三葉草復古玩色街區。圖／adidas Originals提供

流行品牌adidas Originals近年都將重心放在T-TOE系列鞋款，包括GAZELLE、SAMBA和HANDBALL SPEZIAL鞋都繳出漂亮銷售佳績。於是，品牌結合adicolor系列服飾，選在信義區威秀廣場推出「三葉草復古玩色街區」，吸引了9m88跟男團Ozone都前去打卡朝聖！

據說將會有影視作品推出的9m88身穿黃色短版上衣，搭配天空藍短裙現身，不吝惜地秀出纖腰，她表示「三葉草復古玩色街區有巨大鞋盒裝置、繽紛色彩，適合拍照打卡」。同時9m88還覺得自己在活動上穿搭，「是撞色搭配，有點多巴胺配色感，特別是腳上穿的SAMBA鞋是加厚鞋底，完全就是辣妹穿搭必備」，而且在逛完後還相中水藍配鵝黃的GAZELLE鞋款想帶回家。另外，男團Ozone以六人六色的搭配方式登場，腳踩黑與白色的SAMBA XLG鞋款，且都帶有復古氛圍，藉以呼應三葉草玩色街區的主題。

adidas Originals的三葉草復古玩色街區，從即日起展至4月14日為止，在其中以顏色分區，包括了檸檬黃拍照點、限時挑戰復古加油機、可體驗仿擬刺青與塗鴉街潮文化的Workshop以及玩色遊戲區等，能讓消費者互動感受品牌活動力。特別的是adidas Originals還與連鎖餐飲品牌CAFE!N合作，打造獨家「originals !SLAND時尚咖啡服務站」消費者只要到訪進行闖關遊戲，就有機會獲得限定飲品調和吸睛藍色霜淇淋與adicolor玩色咖啡杯裝。 而且自4月11日起到5月15日全台adidas Originals還會讓originals !SLAND時尚咖啡服務站巡迴全台7家指定門市，讓更多人都能體驗。

adidas Originals ARCHIVE長褲，2,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals ARCHIVE長褲，2,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals ADICOLOR T恤，1,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals ADICOLOR T恤，1,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals ADIBRK背心，1,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals ADIBRK背心，1,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals GAZELLE鞋，3,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals GAZELLE鞋，3,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals短上衣，1,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals短上衣，1,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals HANDBALL SPEZIAL鞋，3,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals HANDBALL SPEZIAL鞋，3,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals TREFOIL T恤，1,090元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals TREFOIL T恤，1,090元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals 3-STRIPES T恤，1,090元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals 3-STRIPES T恤，1,090元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals GAZELLE女鞋，4,090元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals GAZELLE女鞋，4,090元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals ADIBRK短裙，2,090元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals ADIBRK短裙，2,090元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals 3-STRIPES T恤，1,090元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals 3-STRIPES T恤，1,090元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals GAZELLE男鞋，3,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals GAZELLE男鞋，3,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals GAZELLE女鞋，3,490元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals GAZELLE女鞋，3,490元。圖／adidas Originals提供
男團Ozone身穿品牌服飾與鞋款，搶先體驗adidas Originals 三葉草復古玩色街區。圖／adidas Originals提供
男團Ozone身穿品牌服飾與鞋款，搶先體驗adidas Originals 三葉草復古玩色街區。圖／adidas Originals提供
9m88（中）與男團Ozone身穿品牌服飾與鞋款，搶先體驗adidas Originals 三葉草復古玩色街區。圖／adidas Originals提供
9m88（中）與男團Ozone身穿品牌服飾與鞋款，搶先體驗adidas Originals 三葉草復古玩色街區。圖／adidas Originals提供
adidas Originals SAMBA鞋，3,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals SAMBA鞋，3,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals TREFOIL T恤，1,090元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals TREFOIL T恤，1,090元。圖／adidas Originals提供

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