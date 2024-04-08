9m88、Ozone朝聖adidas Originals復古玩色街區
流行品牌adidas Originals近年都將重心放在T-TOE系列鞋款，包括GAZELLE、SAMBA和HANDBALL SPEZIAL鞋都繳出漂亮銷售佳績。於是，品牌結合adicolor系列服飾，選在信義區威秀廣場推出「三葉草復古玩色街區」，吸引了9m88跟男團Ozone都前去打卡朝聖！
據說將會有影視作品推出的9m88身穿黃色短版上衣，搭配天空藍短裙現身，不吝惜地秀出纖腰，她表示「三葉草復古玩色街區有巨大鞋盒裝置、繽紛色彩，適合拍照打卡」。同時9m88還覺得自己在活動上穿搭，「是撞色搭配，有點多巴胺配色感，特別是腳上穿的SAMBA鞋是加厚鞋底，完全就是辣妹穿搭必備」，而且在逛完後還相中水藍配鵝黃的GAZELLE鞋款想帶回家。另外，男團Ozone以六人六色的搭配方式登場，腳踩黑與白色的SAMBA XLG鞋款，且都帶有復古氛圍，藉以呼應三葉草玩色街區的主題。
adidas Originals的三葉草復古玩色街區，從即日起展至4月14日為止，在其中以顏色分區，包括了檸檬黃拍照點、限時挑戰復古加油機、可體驗仿擬刺青與塗鴉街潮文化的Workshop以及玩色遊戲區等，能讓消費者互動感受品牌活動力。特別的是adidas Originals還與連鎖餐飲品牌CAFE!N合作，打造獨家「originals !SLAND時尚咖啡服務站」消費者只要到訪進行闖關遊戲，就有機會獲得限定飲品調和吸睛藍色霜淇淋與adicolor玩色咖啡杯裝。 而且自4月11日起到5月15日全台adidas Originals還會讓originals !SLAND時尚咖啡服務站巡迴全台7家指定門市，讓更多人都能體驗。
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