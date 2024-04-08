第3位入住、只加1元！豪華露營車「朋趣」1泊4食85折

天成飯店集團旗下豪華露營車品牌「朋趣」，即日起推出「加一元多贈一位」優惠，每日限量搶攻家庭旅遊及好友揪團客群。即日起至5月31日，周日至周五入住指定露營車款、即享官網一泊四食專案優惠價再85折，第三位入住只需再加一元，最低優惠8,416元起即可三人入住並享受豪華露營一泊四食，包含下午茶、晚餐、消夜與自助式早餐一泊四食、VR高爾夫1小時體驗及園區內多樣設施。

「加一元多贈一位」專案除了露營車車宿體驗外，澎派的餐食服務更是一大亮點，下午食光14:00至17:00於Bon Bar提供各式輕食餐點與飲品，可以野餐籃裝盛，於大自然中體驗野餐樂趣。晚餐提供BBQ豪華海陸火烤饗宴體驗戶外烹飪樂趣，夜晚由專屬管家提供宵夜泡麵現煮服務。入住期間可免費暢玩戶外童樂園各種遊樂設施，包含旋轉木馬、摩天輪、旋轉咖啡杯、迷你高爾夫等，朋趣貴賓獨享免費一小時VR高爾夫，擬真體驗高爾夫球樂趣；住客還可享The Range桃園高爾夫練習場擊球體驗價3盒200元優惠。

年後新推出的朋趣早餐也全面升級，「經典美式大拼盤」包含軟嫩煙燻鮭魚捲佐以松露醬提味，奶油香氣十足的美式炒蛋和新鮮爽口的沙拉搭配優格與手工可頌；「日式鯖魚朝食盤」和風主餐鹽漬鯖魚，以文火慢烤搭配手工日式漬物；「古早味台式早餐」更是許多旅客的最愛，Ｑ彈鹹香的碗粿搭配台式滷味小菜，美味升級飽足感滿分。

天成飯店集團品牌行銷公關處行銷長趙芝綺表示，因應持續炎熱的氣溫，今年也特別於4月份開放戲水池，讓住客可以提早消消暑。「本波優惠預計可帶動整體業績成長1～2成。」