強震後送暖！JINS捐200萬元 花蓮門市免費維修更換眼鏡

0403地震造成花蓮地區重大災情，多人不幸罹難且有千餘人受傷，為了災後的復原，各界也都紛紛慷慨解囊。來自日本的連鎖眼鏡通路暨品牌JINS也不例外，宣布捐款200萬元至賑災指定專戶之外，自即日起至2024年5月31日止，其花蓮門市還提供「免費眼鏡維修與交換」服務，與災民攜手共同度過艱難時刻。

來自日本連鎖眼鏡通路暨品牌JINS，有感於近日花蓮近海發生芮氏7.2規模地震，陸續傳出災情，其中受創最嚴重的花蓮，目前仍持續進行救災工作，後續重建之路艱辛，善盡企業社會責任，替災區重建盡一分心力，宣布捐款200萬元至花蓮賑災指定專戶，協助受災民眾後續的醫療、生活等重建家園費用，企盼災民早日走出創傷，讓生活盡早步入正常軌道。

JINS來台多年也持續深耕在地，並在全台各地擁有超過50餘家門市，並在2021年時就進駐花蓮。因此除了實際捐款賑災之外，即日起至2024年5月31日止，JINS花蓮門市提供「免費眼鏡維修與交換」服務。消費者民眾可攜帶因地震受損的眼鏡到門市，不需要保固書證明、不限保固期限及次數、不限是否為JINS品牌商品，皆可享有免費維修服務。若眼鏡受損嚴重無法修復，JINS將免費更換一副全新眼鏡（限指定商品)，提供指定標準鏡片或漸進鏡片選擇。