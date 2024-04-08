防詐新功能！Whoscall雙平台免費升級「個資外洩偵測」

許多人都會將手機號碼設定為LINE ID使用，但此舉其實是引詐騙集團入門的危險行為！個資外洩是詐騙集團掌握民眾聯繫方式進而展開詐騙攻擊的關鍵第一步，但根據Gogolook調查，台灣電話號碼的外洩率高達65％，因此，Whoscall今宣布推出新功能「個資外洩偵測」，提供全球用戶免費查詢個人資料外洩風險，除了大幅降低民眾掌握個資權益的門檻，更能從詐騙源頭防範威脅、超前應對。

面對新型態的數位與AI詐騙，Whoscall在2023年推出「檢查連結」功能，開始提供電話、簡訊以外的數位防詐保護，今年更預計推出至少3種新功能，首先登場的就是iOS、Android雙平台都能用的「個資外洩偵測」，只要從Whoscall App首頁即可免費啟動偵測功能，依循引導流程操作30秒內即可完成查詢步驟。用戶僅要輸入手機號碼並通過OTP簡訊驗證，Whoscall即能從以該號碼為查詢基礎，偵測過往的外洩紀錄，以及是否有相關帳號、密碼、姓名、地址與Email也於同次外洩事件遭到外流或在非法場域中受到兜售，皆能一目瞭然，最後Whoscall也會引導用戶針對外洩的個資項目進行補救建議。