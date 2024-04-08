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防詐新功能！Whoscall雙平台免費升級「個資外洩偵測」

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Whoscall新功能「個資外洩偵測」iOS版使用說明。圖／Whoscall提供
Whoscall新功能「個資外洩偵測」iOS版使用說明。圖／Whoscall提供

許多人都會將手機號碼設定為LINE ID使用，但此舉其實是引詐騙集團入門的危險行為！個資外洩是詐騙集團掌握民眾聯繫方式進而展開詐騙攻擊的關鍵第一步，但根據Gogolook調查，台灣電話號碼的外洩率高達65％，因此，Whoscall今宣布推出新功能「個資外洩偵測」，提供全球用戶免費查詢個人資料外洩風險，除了大幅降低民眾掌握個資權益的門檻，更能從詐騙源頭防範威脅、超前應對。

面對新型態的數位與AI詐騙，Whoscall在2023年推出「檢查連結」功能，開始提供電話、簡訊以外的數位防詐保護，今年更預計推出至少3種新功能，首先登場的就是iOS、Android雙平台都能用的「個資外洩偵測」，只要從Whoscall App首頁即可免費啟動偵測功能，依循引導流程操作30秒內即可完成查詢步驟。用戶僅要輸入手機號碼並通過OTP簡訊驗證，Whoscall即能從以該號碼為查詢基礎，偵測過往的外洩紀錄，以及是否有相關帳號、密碼、姓名、地址與Email也於同次外洩事件遭到外流或在非法場域中受到兜售，皆能一目瞭然，最後Whoscall也會引導用戶針對外洩的個資項目進行補救建議。

為了全方位打擊詐騙，電信業者也配合政府政策，紛紛主動推出語音警示服務，共同守護用戶安全。中華電信繼去年陸續推出行動電話「+8869」及市話國際來話語音警示服務、行動「全球國際來話」之語音7秒警示後，現在更推出「國際VoLTE來話」之語音7秒警示，當用戶接到上述之國際語音來話時，會先聽到國/台語警示語音提醒，供民眾快速辨別國際來話，並能適時提高警覺。而遠傳則是在去年底各家電信啟用國際來話語音警示時，即率先涵蓋國際VoLTE來話警示。

個人數位防詐App Whoscall推出免費新功能「個資外洩偵測」。圖／Whoscall提供
個人數位防詐App Whoscall推出免費新功能「個資外洩偵測」。圖／Whoscall提供
Whoscall新功能「個資外洩偵測」Android版使用說明。圖／Whoscall提供
Whoscall新功能「個資外洩偵測」Android版使用說明。圖／Whoscall提供
Whoscall新功能「個資外洩偵測」Android版使用說明。圖／Whoscall提供
Whoscall新功能「個資外洩偵測」Android版使用說明。圖／Whoscall提供

個資 詐騙集團 語音

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