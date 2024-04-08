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南台灣限定！初魚鐵板燒攜手米其林一星「T+T」獻藝

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導

強強聯手！超人氣初魚鐵板燒將與米其林一星餐廳「T+T」攜手，推出南台灣限定客座餐會，預計4月26日在高雄初魚漢神店、4月27日在台南初魚新光三越小西門店，各有午、晚場兩場聯彈餐會，每場僅有20席，即日起可透過初魚官方Line預約訂位。11道菜式套餐每人每套8,800元+10%；餐酒Pairing每人2,680元+10%，無酒精Pairing每人1,680元+10%。這不但是初魚鐵板燒首度針對南台灣推出聯彈餐會，也是星級餐廳「T+T」首度跨出台北市，以客座方式與南部鄉親見面。

初魚餐飲集團近年來大動作展店，其中以精緻無菜單套餐攻佔美食愛好者味蕾的高人氣初魚鐵板燒，人氣從北部延燒至南台灣，迄今已在中南部擁有9間分店。由於初魚餐飲集團董事長朱𩃀理與「T+T」主廚蔡元善（Johnny）是相識多年的好友，因此促成這次難得的合作，為南台灣獻上絕無僅有的獨家星級饗宴。

「T+T」主廚蔡元善（左）與初魚料理長黃永凱。圖／初魚集團提供
「T+T」主廚蔡元善（左）與初魚料理長黃永凱。圖／初魚集團提供

不同於許多聯彈餐會多以輪流各自出菜的方式進行，這次初魚鐵板燒與「T+T」攜手端出的限定套餐，幾乎每一道菜都是雙方腦力激盪下的心血結晶。呼應台灣中南部的宴客喜好，「T+T」主廚蔡元善親自為客座餐會訂定主軸，以「台菜經典元素」作為靈感發想，透過鐵板嚴燒手法，演繹台式經典菜色；不但有別於兩家餐廳原本的常態餐點，近乎全新的品項，搭配令人驚喜的酒精或無酒精Pairing，更帶來前所未有的嶄新風味體驗。

開胃菜「豬耳、雞捲、苦瓜」。圖／初魚集團提供
開胃菜「豬耳、雞捲、苦瓜」。圖／初魚集團提供

「龍蝦、番茄、哈密瓜」將龍蝦料理以春天的方式呈現，為龍蝦點上蝦醬、淋上哈密瓜冷湯，搭配繽紛的彩色番茄，清爽甘美。「海蔘、花菇、魚翅」是以佛跳牆為靈感來源的茶碗蒸，將佛跳牆的甘美鮮醇和老母雞上湯的濃郁旨味，完美帶入蒸蛋之中，令人驚喜連連。

龍蝦、番茄、哈密瓜。圖／初魚集團提供
龍蝦、番茄、哈密瓜。圖／初魚集團提供
海蔘、花菇、魚翅。圖／初魚集團提供
海蔘、花菇、魚翅。圖／初魚集團提供

「鮑魚、魚子醬、白酒奶油」以白酒奶油醬汁為基底，搭配上魚子醬提鮮，更能夠凸現出鮑魚的鮮味跟甜度；搭配上以100%黑皮諾葡萄製作的粉紅酒，巧妙地更讓酒釋放出更多草莓的氣息，極為神妙。

鮑魚、魚子醬、白酒奶油。圖／初魚集團提供
鮑魚、魚子醬、白酒奶油。圖／初魚集團提供
日本鮮魚、西瓜綿、薑。圖／初魚集團提供
日本鮮魚、西瓜綿、薑。圖／初魚集團提供

「松露、玫瑰鴨、車輪餅」是「T+T」招牌的車輪餅，但是將鴨腿經香料長時間油封浸泡達至軟嫩後，再取下鴨肉切丁取代原本的鴨肝，濃郁的松露醬汁更為這道菜增添深沈的層次，堪稱是「地表最強車輪餅」。

松露、玫瑰鴨、車輪餅。記者高婉珮／攝影
松露、玫瑰鴨、車輪餅。記者高婉珮／攝影

「胭脂鴨、蘑菇」選用源於法國血鴨的台灣（彰化）胭脂鴨，在烹調過程需先回溫靜置一小時後，再用鐵板香煎，佐以鴨骨熬煮而成的濃縮醬汁，展現胭脂鴨獨特的鮮甜野味。

胭脂鴨、蘑菇。圖／初魚集團提供
胭脂鴨、蘑菇。圖／初魚集團提供

「和牛、豆腐、越光米」是一道「麻婆豆腐炒飯」，將和牛製作成麻婆豆腐，再搭配上5分熟和牛薄片與越光米，在麻與辣當中奢侈地享受來自和牛的鮮嫩與飽滿，搭配上炒到粒粒分明的鐵板燒炒飯，以及用沙士與酸梅湯製作、再於杯緣抹上花生粉與梅粉的無酒精調飲格外合拍，讓人忍不住直接想要再來一碗。

和牛、豆腐、越光米。圖／初魚集團提供
和牛、豆腐、越光米。圖／初魚集團提供

甜點「鮭魚卵、地瓜、楓糖」更再度掀起餐會高潮，將地瓜片處理到又薄又脆，下方是法式酸奶，上面再覆蓋上晶瑩剔透的鮭魚卵，入口後鮭魚卵會在味蕾上一個接一個地爆炸開來，吃起來甜中帶鹹、鹹中又帶鮮，一但試過這個滋味，便永遠難以忘懷。

鮭魚卵、地瓜、楓糖。圖／初魚集團提供
鮭魚卵、地瓜、楓糖。圖／初魚集團提供

擅長以法式料理手法演繹當代亞洲料理的蔡元善表示：「提到鐵板燒，大家通常會想到日式、法式的鐵板料理風格；而提到台灣早期的鐵板燒，則會聯想到一大塊鐵板快炒的平價鐵板燒。」這次初魚鐵板燒與「T+T」打定主意，攜手以全新形式，將大家熟悉的菜式作風味延伸、變更烹調手法，讓經典台菜以不一樣的面貌呈現，無疑是相當成功的，幾乎每一道菜都讓坐在鐵板台前的饕客拍手叫好，驚喜不斷；饕客內心剩下的唯一執念，就是什麼時候可以在台北辦個幾場呢？

「T+T」主廚蔡元善（左4）、初魚料理長黃永凱（右3）與兩個團隊成員合影。圖／初魚集團提供
「T+T」主廚蔡元善（左4）、初魚料理長黃永凱（右3）與兩個團隊成員合影。圖／初魚集團提供

法式料理 酒精 餐廳

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