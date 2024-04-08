onefifteen Café用餐體驗再提升 邀米其林星級主廚客座打造限定菜色

質感選品店onefifteen初衣食午在創立10周年後，將觸角再延伸，讓旗下onefifteen Café餐廳的美味體驗再提升。從即日起邀請了米其林一星的法餐主廚Jérémy Gillon打造期間限定菜單，運用在地食材，提供消費者三款不同套餐搭配，體驗屬於台灣的春季故事。

onefifteen Café餐廳邀請了米其林一星的法餐主廚Jérémy Gillon打造期間限定菜單。圖／onefifteen提供

法餐主廚Jérémy Gillon在新加坡成立的「Restaurant JAG」連續三年都獲得米其林一星肯定，對於亞洲飲食文化與食材的運用十分嫻熟，因此受到onefifteen經營團隊的重視，延攬他擔任旗下餐廳onefifteen Café的行政主廚，並推出期間限定菜單。分別由20道料理所組成，Jérémy Gillon透過新法餐的手法為當地食材帶來不同的烹飪可能性，菜色的設計更是蘊含人文歷史，讓用餐者都藉由舌尖上的美味感受台灣農業、畜牧業的特色。

Jérémy Gillon就採用了每年僅有兩次洄遊抵達台灣東部海岸的鬼頭刀（飛虎魚），以及來自屏東里港可溯源且堅持自然生態養殖的螯蝦入菜。同時菜單中看似平凡的甘藍沙拉，更是與在地綠植農場合作，可協助提供二度就業者機會，從根源展現onefifteen Café關懷在地人文的情懷。未來不僅會有各地廚師加入為客座，餐廳更是有意加強永續概念，以產地直送作為核心，與在地農業廠商進行合作。而Jérémy Gillon操刀的限定菜單，從即日起供應到5月31日為止。

onefifteen Café春季Jérémy Gillon限定菜單，里港螯蝦燉飯。圖／onefifteen提供

onefifteen Café春季Jérémy Gillon限定菜單，Mahi-Mahi鬼頭刀。圖／onefifteen提供