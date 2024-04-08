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屏東歐風城堡之旅 探索水族王國

聯合報／ 本報訊

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歐風城堡與熱帶魚世界的結合，成就護魚外交大使的夢幻莊園。跟著有行旅來到屏東三天兩夜，揭開水族王國神祕面紗，企業家夫婦將觀賞魚結合旅宿，入住旅人可近距離觀賞海洋世界，還有國寶級藍眼淚與旅人共舞的獨家人魚秀。

報名請洽：02-8643-3543、8643-3905，更多行程請瀏覽有行旅官網： https://bit.ly/49gnCHi

國寶 屏東 行程

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