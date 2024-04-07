日本超夯新口味 Red Bull巨峰葡萄風味在台首發

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在日本熱銷的Red Bull超人氣「Red Bull Purple Edition巨峰葡萄風味」，即日起首度於全台各大通路上架，清新怡人的巨峰葡萄香氣，再搭配爽口氣泡感的日本超人氣風味，持續帶給消費者滿滿能量。新品上市期間在四大便利商店、量販通路及電商平台，均享有優惠價。

「Red Bull Purple Edition巨峰葡萄風味」融合葡萄香甜滋味與清爽氣泡，不僅口感豐富，顏色更是如同晶瑩剔透的紫色寶石，帶給消費者滿滿的能量。新品上市期間於7-Eleven統一超商及Family Mart全家便利商店購買兩瓶，即享有第二件六折優惠。更多優惠資訊請至：https://www.redbull.com/tw-zh/projects/purple-edition-2024。

為慶祝新品上市，Red Bull也與兩大連鎖手搖飲品店攜手，除與「大苑子」合作推出「Red Bull能量小巨峰」、「Red Bull能量小葡丁」兩款新口味；清心福全也將自4月25日起，推出「Red Bull巨峰葡萄能量果醋」和「Red Bull巨峰葡萄能量優多」，推薦給熱愛水果系手搖飲但又想獲取滿滿能量的消費者，感受紫浪新滋味。

此外，「Red Bull Purple Edition巨峰葡萄風味」也晉升為調酒師新歡，在全台知名酒吧也都找得到，包含台北的爛泥ooze bar、R77餐酒館 Bistro&Bar，新竹的Tender Cocktail Bar、台中的搖錢樹 Moneytree以及台南Bar TCRC前科累累俱樂部等，讓人在深夜時分也能盡情品味清新口感，伴隨著酒吧的音樂與氛圍，來點不同的紫色魅力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康