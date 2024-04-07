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日本超夯新口味 Red Bull巨峰葡萄風味在台首發

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
夏天到了，Red Bull Purple Edition 帶給消費者巨峰葡萄香甜滋味與氣泡口感的清爽體驗。圖／Red Bull提供
夏天到了，Red Bull Purple Edition 帶給消費者巨峰葡萄香甜滋味與氣泡口感的清爽體驗。圖／Red Bull提供

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日本熱銷的Red Bull超人氣「Red Bull Purple Edition巨峰葡萄風味」，即日起首度於全台各大通路上架，清新怡人的巨峰葡萄香氣，再搭配爽口氣泡感的日本超人氣風味，持續帶給消費者滿滿能量。新品上市期間在四大便利商店、量販通路及電商平台，均享有優惠價。

「Red Bull Purple Edition巨峰葡萄風味」融合葡萄香甜滋味與清爽氣泡，不僅口感豐富，顏色更是如同晶瑩剔透的紫色寶石，帶給消費者滿滿的能量。新品上市期間於7-Eleven統一超商及Family Mart全家便利商店購買兩瓶，即享有第二件六折優惠。更多優惠資訊請至：https://www.redbull.com/tw-zh/projects/purple-edition-2024

為慶祝新品上市，Red Bull也與兩大連鎖手搖飲品店攜手，除與「大苑子」合作推出「Red Bull能量小巨峰」、「Red Bull能量小葡丁」兩款新口味；清心福全也將自4月25日起，推出「Red Bull巨峰葡萄能量果醋」和「Red Bull巨峰葡萄能量優多」，推薦給熱愛水果系手搖飲但又想獲取滿滿能量的消費者，感受紫浪新滋味。

此外，「Red Bull Purple Edition巨峰葡萄風味」也晉升為調酒師新歡，在全台知名酒吧也都找得到，包含台北的爛泥ooze bar、R77餐酒館 Bistro&Bar，新竹的Tender Cocktail Bar、台中的搖錢樹 Moneytree以及台南Bar TCRC前科累累俱樂部等，讓人在深夜時分也能盡情品味清新口感，伴隨著酒吧的音樂與氛圍，來點不同的紫色魅力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本熱銷超人氣的Red Bull Purple Edition 巨峰葡萄風味即日起在台上市。圖／Red Bull提供
日本熱銷超人氣的Red Bull Purple Edition 巨峰葡萄風味即日起在台上市。圖／Red Bull提供
Red Bull再添Purple Edition 巨峰葡萄風味選擇，帶給消費者滿滿能量。圖／Red Bull提供
Red Bull再添Purple Edition 巨峰葡萄風味選擇，帶給消費者滿滿能量。圖／Red Bull提供
Red Bull Purple Edition 巨峰葡萄風味於四大便利超商、量販通路及電商購買享新品優惠。圖／Red Bull提供
Red Bull Purple Edition 巨峰葡萄風味於四大便利超商、量販通路及電商購買享新品優惠。圖／Red Bull提供

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