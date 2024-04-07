清明連假百貨業績開紅盤 業者：家電、彩妝服飾商機強勁

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兒童節暨清明節連續假期四天，民眾逛街的意願高，讓百貨大賺人氣與連假商機，業績開出紅盤。

遠百表示，連假親子活動不間斷，加上母親節前夕購物、聚餐商機湧現，受到月初地震、節能家電補助催化影響，連假期間闔家來挑選家用家電的消費者增加，不少返鄉客層，趁機幫家裡汰舊換新電視機、電冰箱，帶動整體近一成業績成長。

遠百指出，今年四月連假較去年減少一天的假期，對比去年同期業績有微幅成長，母親節前夕化妝、保養品的採購商機依舊強勁，一家大小帶孩子來參加活動、選購玩具和服飾的全家客層帶動人潮和業績兩相提升。從銷售業績看來，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百竹北、台中大遠百化妝品精名品和女裝還是鎖定母親節檔期優惠，遠百全台分公司都有舉辦親子活動，帶動童裝、玩具和餐飲買氣。

環球購物中心也說，連假期間湧現人潮，兒童清明連假整體業績對比去年同期成長超過10%，其中又以換季、出遊商機大為發酵，從休閒換季服飾、適合全家同樂的手作體驗、餐飲美食等業績成長逾20%最為顯著，加上近期熱門電影上映，也帶動電影院近滿座，全面助攻四月成長動能，預計四月業績目標成長10%，也為接下來即將登場的母親節檔期暖身預備。

環球表示，今年許多民眾選擇多室內一日遊行程、一站滿足吃喝玩樂，新北中和、屏東二家店連假期間天天業績、人潮呈雙位數成長，其中又以適合全家選購的休閒換季服飾、餐飲美食及手作體驗、親子樂園表現亮眼。