快訊

影／花蓮西寶國小一度淪孤島…師生脫困曝震時窘迫生活 竟還考了期中考

手搖飲只要10元！他PO十年前菜單驚呆：不可思議

高雄亞灣大樓一直蓋 新草衙居民慨：好像住貧民窟 數十年沒進步

清明連假百貨業績開紅盤 業者：家電、彩妝服飾商機強勁

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
環球購物中心全台八店連假一開店即湧人潮，業績成長10%。圖／環球購物中心提供
環球購物中心全台八店連假一開店即湧人潮，業績成長10%。圖／環球購物中心提供

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

兒童節暨清明節連續假期四天，民眾逛街的意願高，讓百貨大賺人氣與連假商機，業績開出紅盤。

遠百表示，連假親子活動不間斷，加上母親節前夕購物、聚餐商機湧現，受到月初地震、節能家電補助催化影響，連假期間闔家來挑選家用家電的消費者增加，不少返鄉客層，趁機幫家裡汰舊換新電視機、電冰箱，帶動整體近一成業績成長。

遠百指出，今年四月連假較去年減少一天的假期，對比去年同期業績有微幅成長，母親節前夕化妝、保養品的採購商機依舊強勁，一家大小帶孩子來參加活動、選購玩具和服飾的全家客層帶動人潮和業績兩相提升。從銷售業績看來，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百竹北、台中大遠百化妝品精名品和女裝還是鎖定母親節檔期優惠，遠百全台分公司都有舉辦親子活動，帶動童裝、玩具和餐飲買氣。

環球購物中心也說，連假期間湧現人潮，兒童清明連假整體業績對比去年同期成長超過10%，其中又以換季、出遊商機大為發酵，從休閒換季服飾、適合全家同樂的手作體驗、餐飲美食等業績成長逾20%最為顯著，加上近期熱門電影上映，也帶動電影院近滿座，全面助攻四月成長動能，預計四月業績目標成長10%，也為接下來即將登場的母親節檔期暖身預備。

環球表示，今年許多民眾選擇多室內一日遊行程、一站滿足吃喝玩樂，新北中和、屏東二家店連假期間天天業績、人潮呈雙位數成長，其中又以適合全家選購的休閒換季服飾、餐飲美食及手作體驗、親子樂園表現亮眼。

環球指出，此外，機捷三店A8、A9及A19也因周邊在地景點多，許多家庭選擇就近出遊，當中又以適合親子體驗共遊最獲青睞，包括攀岩、滑雪、影城等，加上近期多家餐飲、休憩新櫃登場，因此吸引連假期間全家一起同樂，人潮集中在連假第二天、第三天，暢遊人潮也帶動休閒服飾採購、餐飲業績成長明顯增長；而車站店則在返鄉人潮帶動下，TOGO美食也是買氣不間斷。

台中大遠百兒童節連假人潮湧現，搭配一日小小顧服員共同迎接美好的假期。遠百提供
台中大遠百兒童節連假人潮湧現，搭配一日小小顧服員共同迎接美好的假期。遠百提供

業績 親子 連假

延伸閱讀

清明4天連假都沒動 國健署建議：洗碗可邊做腿部運動

清明連假收假 澎湖海空交通疏運萬人返台

高雄兒童節連假湧現出遊潮 市區住房率7成以上

清明連假收假車潮 下午避開國道13地雷路段

相關新聞

受花蓮強震影響 太魯閣晶英酒店延長停業至4月30日

受到4月3日花蓮7.2級強震影響，位於花蓮秀林鄉的太魯閣晶英酒店，宣布自即日起至4月30日將暫時停止營業。「飯店與團隊決...

開工小確幸！星巴克「買一送一」 連續2天爽喝9小時

連續假期快結束了，還在掙扎不想上班？為了替廣大的上班族加油打氣，星巴克宣布在4月8日、9日兩天，特別推出「開工好時節．上...

摩根史坦利認證！頂級名表RICHARD MILLE是這樣煉成的

低產量、超高單價也能異軍突圍？在精品的世界中，越稀有、越搶手常是不敗法則。在一份由摩根史坦利（Morgan Stanle...

TimeVallée X 金光鐘錶 前進新北「信義區」強勢誘客

擁有包含朗格、江詩丹頓、伯爵（PIAGET）、IWC...等高級鐘表珠寶品牌的Richemont集團，其旗下的TimeV...

抓住連假尾巴！高雄環球、夢時代、大立等百貨優惠好康齊發

抓住清明連假尾巴，環球購物高鐵左營店、統一夢時代及大立百貨均有超值優惠活動，環球購物廣場推出「美好購物節」，夢時代推統一...

貓奴不能錯過！台北十大療癒貓咪咖啡廳

快來吸貓！你是愛貓一族嗎？還是家裡沒養貓，卻想體驗被貓包圍的療癒感嗎？貓咪咖啡廳會是你最佳選擇！貓咪咖啡廳有別於動物收容所吵雜、擁擠的環境，提供動物一個開放並能與顧客互動的舒適空間。今天《網路溫度計D

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。