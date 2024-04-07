開工小確幸！星巴克「買一送一」 連續2天爽喝9小時
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連續假期快結束了，還在掙扎不想上班？為了替廣大的上班族加油打氣，星巴克宣布在4月8日、9日兩天，特別推出「開工好時節．上班不孤單．好友分享日」優惠活動，活動期間上午11點至晚上8點，至全台星巴克門市購買兩杯「特大杯」冰熱、口味皆一致的飲料，可享「買一送一」優惠。
優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。
這次的「買一送一」活動，不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。高鐵站、機場航廈、國道休息站、福隆觀海、清境、日月潭、墾丁福華、海生館、花蓮理想、奇美博物館…等風景名勝景點與台北101典藏門市，亦不適用此優惠。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
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