摩根史坦利認證！頂級名表RICHARD MILLE是這樣煉成的

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低產量、超高單價也能異軍突圍？在精品的世界中，越稀有、越搶手常是不敗法則。在一份由摩根史坦利（Morgan Stanley）和LuxeConsult共同製作的2023瑞士鐘表產業年度報告中，獨立、極少量的RICHARD MILLE以3.1%的市場佔有率與第六名的營業額榜上有名，究竟，RICHARD MILLE是如何達到今日的商業里程碑？

在這份日前發表的報告中，營業額前10名分別由江詩丹頓、浪琴、RICHARD MILLE、愛彼、歐米茄（OMEGA）等品牌獲得，榜首則是眾人皆知的勞力士（ROLEX）穩居寶座。整份報告是由2017年開始製作、每年約三月發表。RICHARD MILLE則是從2019年開始入榜獲得第八位，並在2020、2021年拿下第七位，2022與2023持續上升至第六位。那麼：這個超高單價的鐘表品牌，到底做對了哪些事情？

數量稀少，是RICHARD MILLE穩住品牌調性的第一步，以品牌公開的數據中，其年產量在2021年為5,100只、2022年產量為5,300只，2023年產量則為5,600只。超高單價則是RICHARD MILLE的第二個基石：根據本地鐘表網站Horoguide的參考售價，RICHARD MILLE的表款入門價位多落在新台幣300萬至400萬左右，高單價款上看2,000萬、3,000萬者亦不在少數，例如RM 88 Automatic Tourbillon Smiley參考價便約3,957萬、前年發表的RM Up-01 Ferrari腕表參考價則約5,964萬元，足以與市中心蛋黃區的一棟豪宅相比擬。

然而瑞士鐘錶的均價普遍落在數十萬至百萬（台幣）之間，RICHARD MILLE如此的高訂價所為何來？其一是品牌普遍採用55%的自製機芯，其二是品牌擁有超高知名度包含「菲董」Pharrell Williams、楊紫瓊都是超級好朋友，其三RICHARD MILLE確實不斷突破著當代高級製表的物理限制，像是2022年發表的RM UP-01 Ferrari腕表寫下最薄機械表紀錄，此外2023年發表的RM 30-01腕表則有品牌專利的離合式自動盤，可選擇在動力滿檔時停止上鍊機制。