集滿6點送「限定版飲料提袋」！星巴克4月推行善心月

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一年一度的世界地球日即將來臨，星巴克將整個4月訂定為GMoG(Global Month of Good)全球善心月。台灣市場即日起推出共愛地球與海洋的商品，4月15日至4月30日於全門市有「REUSE!I CAN!」自帶杯數位集點活動，鼓勵消費者攜帶自備環保杯集點，從生活的一小步出發，共愛環境與地球。

星巴克台灣市場專屬開發的GMoG商品，以綠蠵龜與藍鯨為主題，推出「共愛藍鯨馬克杯」及「共愛綠蠵龜馬克杯」兩款馬克杯，展現海底生物的美麗姿態，喚起我們對海洋的重視與美好想像。

不僅如此，首間社區共榮門市(Community Store)-花蓮和平門市搭配GMoG全球善心月，同步推出具有生命力和色彩交織的馬克杯「生命光彩馬克杯」和「生命泉源馬克杯」，以及「騰彩紅女神隨行杯袋」，鮮明斑斕的色彩，獨具在地代表性。

另外，4月15日至4月30日於全門市推出「REUSE!I CAN!自帶杯數位集點活動」，凡顧客於活動期間內，攜帶自備環保杯(含星巴克循環杯)點購任一飲料，即可獲得乙點，凡集滿6點，即可獲得具有紀念意義的「限定飲料提袋」乙個活動 (數量有限，贈完為止，最後可兌換日為5月5日)。

●落實環保永續

星巴克將環保落實於日常，例如鼓勵顧客可自備袋子或容器與各門市夥伴免費索取咖啡渣，做為清潔及除臭等用途。同時於北中南東各地串聯10家門市，推廣以「綠意環保」與「舊建物活化」特色門市，舉辦10場次咖啡講座，邀請顧客品嘗咖啡並參與環保講座，更了解星巴克經營永續城市與社區的理念。

星巴克也從人文出發，星巴克台灣市場晉用身心障礙者為夥伴的比例遠超過法規規定的2%；星巴克更不斷推出友善環境的飲品客製化選項包括燕麥奶、杏仁堅果奶，還有植物基餐食；響應政府政策，內用提供可重複使用的內用杯和餐具，門市的紙袋、杯架依循全球星巴克規範皆以再生素材製成，全門市更導入可重複使用的不鏽鋼攪拌棒及以咖啡渣製成的托盤，落實回收減廢再利用的永續循環精神。

星巴克自2022年7月導入循環杯租借服務專案至今，目前已於全門市皆可提供循環杯租借服務，顧客除可直接向門市詢問循環杯租借外，於這些門市使用APP行動預點服務時，也可點選租借循環杯，節省一次性紙杯，便利又環保；星巴克更以提供自備環保杯杯折扣10元的方式，來鼓勵消費者自行攜帶可重複使用材質的容器至門市購買咖啡飲料，自1998年起實施自備環保杯折扣持續至今，自帶杯比例每年均有成長趨勢。

為了減少食品浪費，從而減低碳排放量，星巴克於2022年1月啟動珍食計畫，將各實體門市所銷售、當日凌晨即過賞味期限的指定食品，包括三明治、麵包、點心、蛋糕、部分烤盅類食品及現烤專案類食品於當日晚間7點後以7折販售。