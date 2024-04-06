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連假後開工優惠！cama café連續兩天「2杯88折」

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
連假開工後，cama café連續兩天大杯葡萄風味美式2杯88折優惠。圖/cama café提供
連假開工後，cama café連續兩天大杯葡萄風味美式2杯88折優惠。圖/cama café提供

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四天連假結束後，開工來點甜甜下午茶一掃憂鬱吧。4月8日至4月9日連續兩天，於cama café門市購買大杯葡萄風味美式，享2杯88折優惠。使用手機註冊cama會員APP並登入，不限資格即可領取該優惠券。

詳細活動辦法依門市公告與會員APP優惠券說明為主。

cama café是全球規模最大新鮮現烘連鎖咖啡品牌，體現「Think Fresh」品牌核心價值，所以會在店內演繹整個Bean-to-Cup流程。品牌曾獲IQ線上調查咖啡味覺與嗅覺評鑑雙料冠軍、咖啡連鎖品牌線上調查消費者滿意度9成滿意。咖啡產品已獲得義大利IIAC咖啡評鑑、澳洲AICA咖啡評鑑、美國Coffee Review咖啡評鑑等國際咖啡競賽19座獎項肯定。

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