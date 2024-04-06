能量咖啡首次登台！Nespresso賀母親節 買膠囊送隨行杯

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用一杯咖啡開啟新的一天，是許多人的日常，同樣的，用營養保健品補充一天能量，也是現代人的日常。為此，Nespresso全新的Vertuo能量咖啡系列首度登台，推出「活力維他咖啡」與「元氣人參咖啡」，讓咖啡族有個健康美好的早晨。

Nespresso活力維他咖啡（建議售價380元，單條10顆裝），以梅絡茲歐咖啡（Melozio）為基底，調和以口感滑順的穀物香調為特色的巴西波旁阿拉比卡豆，並添加維他命 B12（Vertuo活力維他咖啡每份含0.5微克維生素B12，每日建議飲用1份），有助於增強體力，以滿滿能量開啟活力的一天​。

注重養生飲食的消費者，則適合選用元氣人參咖啡（建議售價350元，單條10顆裝），以雙份濃縮咖啡-杜加（Double Espresso Dolce）為基底，調和來自拉丁美洲阿拉比卡豆與烏干達羅巴斯塔豆，添加人參萃取物與柔和甜香的焦糖風味完美融合，且帶有麥芽穀物香調和淡淡的水果香氣，是晨型人的療癒風味。

面對不同的晨間風格，Nespresso Vertuo系列咖啡擁有超過35種多元風味、7種杯量選擇與上百種特調食譜。例如拿鐵控，可試試甫推出的「楓糖胡桃風味」，用甜香調開啟美好的一天。喜歡黑咖的晨型人，推薦首次登台的「活力維他咖啡」與「元氣人參咖啡」。處在半夢半睡狀態的「夜貓族」，一杯濃郁烘焙的濃縮咖啡絕對是提振早晨精神的最佳選擇，可以選擇口感醇厚絲滑又帶有榖物香調的「奧緹奇歐咖啡」，或擁有胡椒辛香與濃烈烘焙香的「迪芙里托咖啡」來醒腦。

此外，為即將到來的母親節，也有專屬咖啡機優惠，全系列咖啡機59折起，繽紛亮眼的Vertuo POP咖啡機更首次祭出幸福優惠價3,490元。即日起至4/24，凡購買任150顆膠囊，即贈NOMAD輕量咖啡隨行杯–赤陶粉乙個（價值920元），數量有限，送完為止。