擲聖筊 整單免費！「湳洋鍋物」拼龍蝦、和牛免費吃

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搶搭國片「周處除三害」電影熱潮，黑浮國際餐飲集團旗下主打奢華南洋風味的火鍋品牌「湳洋鍋物」，即日起至4月30日推出「擲龍蝦筊，湳洋請客」活動，凡到店用餐，以「湳洋龍蝦玩偶」擲出9個聖筊，立即享整單免費；若擲出6個聖筊即贈整隻「鮮活波士頓龍蝦」；3個聖筊可免費享用「日本鹿兒島A5黑毛和牛」一份。即使沒筊也別傷心，還有參加獎「湳洋霜淇淋」。

以咖啡餐飲品牌起家的黑浮集團，去年推出全新頂級南洋主題火鍋「湳洋鍋物」，除了火鍋湯頭以手工搗製東南亞空運來台的香茅、檸檬葉、南薑等南洋天然辛香料，更嚴選頂級海鮮、肉品與新鮮蔬果，以及老饕必吃手作漿滑等鍋料搭佐煨煮。

最特別的是，湳洋鍋物首創以整隻龍蝦熬煮的「醇椰冬蔭龍蝦鍋」湯頭，搭配日本鹿兒島的A5黑毛和牛、⻄班牙伊比利霜降松阪豬、印尼根島生態蝦等高檔食材，讓愛吃鍋與南洋風味的饕客可一次滿足。

除了湯頭特殊，南洋獨門料理也吃得到，像是「醞烤沙嗲雞肉串」、「泰奢炙烤松阪豬」、「古法鹽焗泰國蝦」等多款主廚特色南洋開胃佳餚，以及特別研發的「曼谷泰奶酥菠蘿生乳捲」、「山崎樽熟成梅酒巴斯克」等甜點。

湳洋鍋物近期主打高CP值的商業午餐也頗受歡迎，「個人商午鍋宴」平日中午350元起，商業午餐還包括今年1月剛上市的最新款湯底「星馬蝦醬叻沙鍋」，以獨門香料嶄新詮釋馬來⻄亞經典風味。

湳洋鍋物 電話：07-5522555 地址：高雄市鼓山區美術東六街268號 營業時間：11:00~22:00 開放式用餐區74席、包廂8席。低消每人800元