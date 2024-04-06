貓奴不能錯過！台北十大療癒貓咪咖啡廳

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快來吸貓！

你是愛貓一族嗎？還是家裡沒養貓，卻想體驗被貓包圍的療癒感嗎？貓咪咖啡廳會是你最佳選擇！貓咪咖啡廳有別於動物收容所吵雜、擁擠的環境，提供動物一個開放並能與顧客互動的舒適空間。今天《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出十大貓咪咖啡廳，除了浪浪別哭、転運棧都擁有超高網路討論度外，你有猜到還有這些店上榜嗎？

image source：FB／転運棧-貓中途咖啡廳





No.10 貓食光

貓食光有一半以上的空間都是矮桌，讓貓咪有足夠的空間可以奔跑，貓跳台、貓抓板幾乎是無限量供應抓到飽，飼料裡面也永遠都有食物，宛如貓咪天堂。店內玻璃牆面上貼有貓咪們的資訊，歡迎想領養寵物的人來帶牠們回家。

有位愛貓的網友將2023捷運沿線的貓咪咖啡廳繪製成圖，她表示，「很多朋友從各地來台北也可能會想去，以後要去就很方便」，對此，有人表示，「真的好棒，謝謝你願意分享給大家」、「圖做得很好耶！」、「感謝整理」、「貓奴感謝你」。

貓食光

地址：台北市大安區羅斯福路三段297-1號1樓

營業時間：週三到週日12:00-19:30、每週一到週二公休

No.9 FUFUCatCafe

FUFUCatCafe於2017年從內湖起家、2021年搬遷到西門町，另外有間位於信義區的姐妹店NUKUNUKUCatCafe。由於FUFUCatCafe是中途咖啡廳，因此每次造訪可能會遇見不同的貓咪，顧客可以透過官方社群平台瀏覽，以漫畫形式介紹每隻貓的貼文。

2024年初FUFUCatCafe分享了一段可愛的影片，畫面中貓咪們因為放飯時間到了，開心聚集起來並露出期盼的眼神，其中有隻緬因貓「霍爾」總愛對著哥哥「石內卜」撒嬌，然而石內卜完全不領情，依舊高冷看著上方，眼裡只有飯的模樣讓網友笑翻，「好可愛」、「好像撒嬌的女朋友喔」。

FUFUCatCafe

地址：台北市萬華區武昌街二段53號3樓

營業時間：每天12:00-21:00

No.8 早初

淡水以前有一間名叫「飛鳥小初」的店，後來搬家到西門改名為「早初」。它有3層樓，1樓點餐以及結帳、其他樓層可用餐和寄明信片。早初不只是一間咖啡廳，也是一個時光膠囊，有一面明信片牆供點餐使用，還可以委託店家寄出明信片。此外，店裡有3隻米克斯組成的眯眯貓貓女團，由大姊阿噗領軍，成員還有泰哥、米果。

有IG網友分享，被店外的手繪餐點明信片牆吸引，加上透過櫥窗看到貓在睡覺，覺得非常有特色，所以決定光顧，有人表示，「點餐牆超有創意」、「想吃歐蕾吐司」、「很特別的店值得分享紿大家」。

早初 entry time

地址：台北市萬華區成都路165號

營業時間：週一到週五10:00-16:30、週六、日10:00-17:00、每週三公休

No.7 Neko coffee 貓珈

Neko coffee 貓珈養了10幾隻的貓咪，品種包含布偶貓、曼赤肯、緬因貓、短腿小步舞曲、短毛和長毛貓。貓珈消費採計時制，每10分鐘40元（假日50元），加90元享飲料吧無限暢飲，最高計至100分鐘。店內無提供餐點，但顧客可以購買飼料餵食貓咪，有零食扭蛋或是貓咪冰棒 ，有網友表示，「他們超愛貓咪冰棒」。

貓珈除了弧形沙發座椅，還有擺放柔軟的床，可以躺在床上與貓咪互動，而且店內還有提供漫畫、Switch、按摩椅、桌遊、娃娃機等設施。有網友表示，「網咖升級版」、「直接被貓包圍」、「環境也太舒服了吧」。

Neko coffee 貓珈

地址：台北市中正區信陽街9號2樓

營業時間：每天10:00-20:00

No.6 After Rain coffee＆dessert

After Rain coffee & dessert（雨過甜點咖啡）每個月平均有6天是抹茶日，當天會推出限定抹茶甜點，有時需要預訂才能買得到。雨過甜點咖啡店內環境採工業風格，店貓是一隻名叫「弟弟」的米克斯，菜單以咖啡、茶飲與調酒等飲料為主，鹹食的部份除了麵跟水餃，還有一項「老闆煮什麼就賣什麼」，是一間蠻有個性的甜點咖啡店。

有網友發文推薦波士頓派和抹拉米蘇，大讚「不是抹茶專門店卻把抹茶做到極致」，對此，有網友留言回應，「這間超讚」、「好抹好喜歡」。

After Rain coffee＆dessert

地址：台北市松山區民權東路三段160巷19弄16號

營業時間：每天12:00-18:00、不定休（每月臉書公布）

No.5 ABOUT H Coffee

About H Coffee是一間主打千層蛋糕的咖啡廳，店裡還養了6隻貓，可摸但不能抱，牠們平常會在店裡追逐，但不會打擾到用餐。有網友表示，「有抹茶跟巧克力千層又有貓貓，是天堂嗎？」、「這個抹茶太吸引人」、「千層淋醬下去後吃的很過癮」。

不少人推薦About H Coffee的千層蛋糕，表示「濕潤滑順不甜膩、入口即化」，

其中伯爵口味的茶香濃郁，巧克力口味能感受到細微的苦香，芒果口味鋪滿水果塊。此外，飲品Moctail包含桑葚、黑醋栗、藍莓、覆盆子，是沁涼氣泡的首選，蘇打水中形成漂亮的紫色漸層，喝起來酸甜清爽。

ABOUT H Coffee

地址：台北市中正區忠孝東路二段39巷2弄18號1樓

營業時間：每天12:00-19:00、不定休（每月臉書公布）

No.4 珈琲部

珈琲部是一間白色系簡約咖啡廳，有灰白色相間座椅區、吧檯，提供專業手沖咖啡以及美味毛巾卷。店貓是一隻名為「小雞」的米克斯，老闆表示，因為牠小時候蹲著很像在孵蛋而得名。此外，珈琲部創辦人還提供免費咖啡手沖導覽課，有興趣的咖啡迷可上官網預約報名。

有網友造訪珈琲部後發文介紹餐點跟環境，「店內走白色調，非常有質感，重點是不限時！贏了」，其他人留言回覆，「毛巾卷感覺很讚」、「小雞超可愛」、「好多人推這間的毛巾卷」。

珈琲部 COFFEE & CO.

地址：台北市中山區新生北路二段137巷42號1樓

營業時間：週二到週四12:00-19:00、週六到週日11:00-19:00、週一、五11:30-19:00





No.3 転運棧

転運棧位在台北大稻埕圓環，由知名YouTuber 瘋寵玩家經營，是三層獨棟的貓咪咖啡廳，一樓有販售貓咪食品，二樓和三樓是用餐以及貓咪活動的地方，不時可以看到半甲虎斑店長Blow穿梭其中。有網友表示，「3F隨桌都有附上插座，適合邊辦公邊嚕貓，超貼心」、「餐點選擇性多，份量也算適中，燉飯及義大利麵上的表現很不錯」。

創辦人喊出「浪貓転運，浪善循環」口號，希望所有顧客，都能感受到這間店的善循環，讓客人在店裡放鬆、充飽電後，就帶了一身好運回家，隔天再迎接新的挑戰。

転運棧貓咪中途咖啡廳

地址：台北市大同區天水路2-3號

營業時間：週二至週日 11:30-21:00、每週一公休





No.2 疍宅

根據疍宅官網指出，「疍=蛋」是甜點的靈魂，取名為疍宅是希望客人造訪就像回到家。疍宅共有3隻可愛的貓，穿梭老宅復古擺飾間，店長麗露是一隻虎斑貓，偶爾會在臉書現身向「疍粉」公布公休日。疍宅原址2024年5月以後將歇業，搬遷到新地點重新營業。

不少網友推薦疍宅的戚風蛋糕，口感濕潤綿密，有蜂蜜伯爵、小山園抹茶、覆盆子生巧草莓等口味。有人留言表示，「伯爵戚風茶香超讚，清爽不膩口，還吃得到茶葉渣超酷」、「貓跟甜點都好誘人」。

疍宅

地址：台北市中山區松江路204巷45號

營業時間：週日至週三 12:00-20:00、週四至週六12:00-23:00、每週一到週二公休





No.1 浪浪別哭

浪浪別哭創立於2015年，目前共有台北、台中與台南 3 間分店，每間店堅持最多同時照顧 4 隻狗，10 隻貓。這是創辦人考慮過空間限制、員工能同時管理餐廳與照顧動物的工作量，以及用餐環境舒適度等因素後，設下的原則。

浪浪別哭定期更新領養文，其中一篇文介紹高齡14歲的法鬥鐵牛，因前主人失業且懷孕的緣故被退養，但其實之前鐵牛被棄養的次數已經多到不可考，如今又有願意照顧牠的家人出現，引起網友討論，「鐵牛的年紀大，爸爸媽媽還願意給牠一個養老的家，真的是有福報的一家人」、「謝謝鐵牛的主人！」。

浪浪別哭

地址：台北市中正區林森北路9巷13號

營業時間：每天 12:00-21:00

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年3月27日至2024年3月26日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『貓咪咖啡廳』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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