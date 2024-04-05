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愛的袋袋相承 Kate Moss母女同框大曬FENDI Peekaboo

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
FENDI推出全新Peekaboo包款形象廣告，並邀超模Kate Moss與女兒Lila Grace Moss一同入鏡，展現了親密情感與愛的代代相承。圖／FENDI提供
FENDI推出全新Peekaboo包款形象廣告，並邀超模Kate Moss與女兒Lila Grace Moss一同入鏡，展現了親密情感與愛的代代相承。圖／FENDI提供

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日常生活的用品一旦經過時間的洗禮、工藝的加持，常能賦予超越時代的意義。FENDI推出全新2024春夏Peekaboo包款形象廣告，邀請超模凱特摩絲（Kate Moss）與女兒Lila Grace Moss一同入鏡，捕捉到母女間親密的真情流露，更有Peekaboo包款揉和工藝與愛的袋袋（代代）相承。

FENDI近年來持續邀請名女性拍攝形象廣告，傳遞Peekaboo包款在鮮明建築風格外的柔美女性特質。2022年英國模特兒和女權運動者Adwoa Aboah便在短片中化身時尚超人，與Peekaboo包款空降於FENDI的羅馬總部台階上；2023春夏則由超模「黑珍珠」Naomi Campbell展現女性所擁有的強大能量與完美；2024春夏，Kate Moss與女兒Lila Grace Moss則在英國攝影師Craig McDean的鏡頭前相擁，此間映現出的不僅有母女間共通的親切和睿智傳承，更襯托出Peekaboo包款的堅毅、挺拔與雋永。

家族第三代傳人Silvia Venturini Fendi便曾表示「使用Peekaboo的人有著多種面貌，他（她）們有著不為人知的才華，會選擇在何時展示哪方面的自己。」而由其設計的Peekaboo包款最早首發於2009年的FENDI春夏女裝大秀，乾淨、簡約是包款特色，並從現代主義框架包身的輪廓得到啟發。方形扭鎖設計、包款側邊的風琴結構，以及FENDI經典的Selleria縫線，在在都是Peekaboo包所具備高辨識度的設計語彙。而可以敞開的包口更是Peekaboo的特色之一，包款反應了Silvia Venturini Fendi的想法：「可以向世界展現自己，也不懼隱藏。」

由於具有兩個收納隔間，因此可讓人自由決定開闔，對世界開放的同時、也維持著擁有者的私密保留。包款將有特小型款搭配306手工明縫線，訂價約14萬5,000元，小型款Peekaboo Iseeu則分別搭配1254手工明縫線或556手工明縫線，訂價約自17萬8,000元或18萬8,000元不等；另有迷你款與黑、白、鴿灰、咖啡、淺藍、紅、黃等多色，明亮自信，將所愛所託隨身打「包」。

Peekaboo包款無疑是Silvia Venturini FENDI對經典的現代詮釋，並彰顯工藝、創意與實驗精神的三合為一。圖／FENDI提供
Peekaboo包款無疑是Silvia Venturini FENDI對經典的現代詮釋，並彰顯工藝、創意與實驗精神的三合為一。圖／FENDI提供
Peekaboo包款無疑是Silvia Venturini FENDI對經典的現代詮釋，並彰顯工藝、創意與實驗精神的三合為一。圖／FENDI提供
Peekaboo包款無疑是Silvia Venturini FENDI對經典的現代詮釋，並彰顯工藝、創意與實驗精神的三合為一。圖／FENDI提供
運用經典Selleria縫線的2024春夏Peekaboo包款，展現了義式的皮革工藝神髓。圖／FENDI提供
運用經典Selleria縫線的2024春夏Peekaboo包款，展現了義式的皮革工藝神髓。圖／FENDI提供
2024春夏Peekaboo包款共有黑、白、鴿灰、咖啡、淺藍、紅、黃等多色與多種尺寸選擇。圖／FENDI提供
2024春夏Peekaboo包款共有黑、白、鴿灰、咖啡、淺藍、紅、黃等多色與多種尺寸選擇。圖／FENDI提供
迷你Peekaboo淺藍色Selleria包款，16萬元；另有小型款則為17萬8,000元。圖／FENDI提供
迷你Peekaboo淺藍色Selleria包款，16萬元；另有小型款則為17萬8,000元。圖／FENDI提供
FENDI推出全新Peekaboo包款形象廣告，並邀超模Kate Moss與女兒Lila Grace Moss一同入鏡，展現了親密情感與愛的代代相承。圖／FENDI提供
FENDI推出全新Peekaboo包款形象廣告，並邀超模Kate Moss與女兒Lila Grace Moss一同入鏡，展現了親密情感與愛的代代相承。圖／FENDI提供
Peekaboo包黃色款，手提輕巧、並營造出春夏的明亮氣場。圖／FENDI提供
Peekaboo包黃色款，手提輕巧、並營造出春夏的明亮氣場。圖／FENDI提供

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