走跳世界／菲律賓巴拉望島 探索最後處女地

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從機窗向下望，一座座森綠島嶼，散落在湛藍的海洋間，帶著度假的心情而來。飛機從海岸線旁跑道降落，歡迎來到菲律賓巴拉望的公主港機場，這座被譽為「菲律賓最後一片處女地」的島嶼上，豐富的地貌變化、大量被樹林、紅樹林與島嶼圍繞，無論喜歡壯闊景色，或刺激活動，巴拉望都能滿足不同族群旅客的喜好。

從桃園直飛巴拉望公主港的班機，日前由菲律賓皇家航空重新啟動，絕佳的班機時刻，充分能夠體驗巴拉望的多樣化地形之美，這座島嶼曾於2022、2023，被Condé Nast Traveler讀者票選為「Best Island Asia」，還有許多不為多人知的景色。眾多旅行社都有推出相關旅遊行程，甚至也有部分自由行的行程，讓不同族群的旅客都能得到滿足。

搭乘小船，由船夫划槳，準備進入世界新七大奇景之一「公主港地底河流公園」。記者顏甫珉／攝影

此次來到巴拉望的公主港城附近景點，五天四夜的行程中，從被譽為世界新七大奇景之一、也是世界自然遺產的地底河流公園，到飛天的石灰岩洞探險飛索，到本田灣跳島之旅，充分體驗尚未過度開發的巴拉望，有著獨特的探索魅力。物價也合理，可以充分放下煩惱與紛擾，單純體驗大自然的奇景，只是，千萬別忘了帶暈車暈船藥。

地底河流公園 欣賞時光之美

在公主港地底河流中，親眼看到多重地貌，以及鐘乳石形成的奇景。記者顏甫珉／攝影 一早從公主港出發，約莫2小時車程，就能抵達公主港地底河流公園（Puerto Princesa Underground River），從岸邊的沙灘搭乘螃蟹船前往入口，20分鐘即可抵達另座沙灘，徒步一小段原野森林，與當地的獼猴、大蜥蜴相見歡（或搶奪戰）後，柳暗花明之際，就能看到地底河流探索之旅的入口。

巴拉望地底河流全長8.2公里，為世界最長的天然地下河流，目前開放觀光為4.5公里，地底河流直接入海，融合淡水與海水的自然景象，以及當地獨特的石灰岩景觀，換搭小船準備入內進行一場想像與實際交錯的探索之旅，而為了保護環境，每日都有限定參觀人數，最好仰賴導遊先行安排與預約。

每個人都配備中文導覽機，隨著船夫手搖從小洞穴入內後，請謹記緊閉雙口，避免在石灰岩洞上，品嘗到有著數不盡的蝙蝠、金絲燕的排泄物，隨著船夫的燈光與導覽說明，可看到形狀各異，非人為鑿出的天然奇景。如有著挑高數十米，被稱為教堂圓頂的大洞穴，碩大的鐘乳石形成各種蔬果造型，靜謐的空間中，窺見時間累積的痕跡之美，約60分鐘的船程裡，讓想像力盡情奔放，手機也捨不得放下，可放鬆心情欣賞自然奇景，用心記錄下一切，產生對時間的崇敬之心。

石灰岩洞探險 挑戰自我極限

在烏攻探險場中，還能體驗攀爬，但有專人提供服務，不用擔心爬不上去。記者顏甫珉／攝影 有別於地底河流的黑暗，下午時刻來到烏攻探險場（Ugong Rock Adventures），在一片稻田中矗立著石灰岩大石，2億5千萬年前因造山運動而隆起，有著鐘乳石的造型奇景，戴上安全帽與手套，準備來段30分鐘的攀爬之旅。

沿途隨著導遊穿越叢林，攀爬狹小的石縫，也能聽到相關地形與造型的講解，同樣得要發揮影響力，才能看到藏身在洞穴頂端的佛陀頭像，亦或是導遊拿著小石頭，敲擊特定石壁，會發出金屬回音般的聲響，原來烏攻在當地語言中，代表著回聲，呈現出獨特的地貌。中途還會遇上峭壁，在工作人員協助下，也能輕鬆攀爬。

到了岩石山頂，還能體驗Zip Line，膽子大的人可以選擇趴姿Superman，或選擇一般坐姿，由山頂往下滑過程中，穿越樹林與稻田，尖叫之餘別忘了欣賞周遭的田野風情，再多煩惱都一掃而空。

住宿高貴不貴 品嘗多樣美食

在公主港地底河流中，親眼看到多重地貌，以及鐘乳石形成的奇景。記者顏甫珉／攝影 菲律賓刻意維持巴拉望的原始生態樣貌，因此並沒有過多的開發，但也別擔心當地的住宿與餐飲品質，有不少國際飯店集團進駐，且價格相較實惠。菲律賓的餐食部分，不以辣著稱，多是海鮮、肉類，也很合多數台灣人口味，只是吃素者較為不便，可自備泡麵前往。

若是一早要前往地底河流公園，前一晚可以住宿於景點附近的Four Points by Sheraton Palawan Puerto Princesa，擁有無敵的游泳池景色能拍出美照，更可以直通沙邦海灘（Sabang Beach），可於沙灘上漫步欣賞黃昏或清晨景色，且該沙灘也是海龜產卵之處，飯店還會貼心為海龜卵設立圍籬，鼓勵大家注重環境保育。房間整體舒適大器，有24小時健身房，並有餐廳滿足饕客需求。

而回到公主港市區，近期熱門的飯店為全新開幕的Funny Lion Hotel，是巴拉望當地著名的連鎖飯店集團，距離機場僅15分車程，房間為精緻風格，飯店也直通小沙灘，可以欣賞漲退潮的紅樹林景色。

餐食部分，在地底河流公園行程的午餐，大多會安排Cacaoyan Restaurant，採用自助餐方式，有炒青菜、燉肉等，餐廳後方還有巨大樹林，別忘了前往拍照；在公主港市區，最熱門的餐廳為Kalui Restaurant，老闆為西班牙藝術家開設，整體建築結合藝術與巴拉望風情，招牌則是以海鮮為主的料理，鮪魚排為當地必嘗的美食。

Four Points by Sheraton Palawan Puerto Princesa的絕美泳池景色。記者顏甫珉／攝影