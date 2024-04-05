快訊

爬上屋頂踩破採光罩致2死 台中神岡2名男子酒後傳墜樓身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

走跳世界／菲律賓巴拉望島 探索最後處女地

聯合報／ 記者顏甫珉／巴拉望報導
在烏攻探險場，體驗Superman Zip Line。記者顏甫珉／攝影
在烏攻探險場，體驗Superman Zip Line。記者顏甫珉／攝影

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

從機窗向下望，一座座森綠島嶼，散落在湛藍的海洋間，帶著度假的心情而來。飛機從海岸線旁跑道降落，歡迎來到菲律賓巴拉望的公主港機場，這座被譽為「菲律賓最後一片處女地」的島嶼上，豐富的地貌變化、大量被樹林、紅樹林與島嶼圍繞，無論喜歡壯闊景色，或刺激活動，巴拉望都能滿足不同族群旅客的喜好。

從桃園直飛巴拉望公主港的班機，日前由菲律賓皇家航空重新啟動，絕佳的班機時刻，充分能夠體驗巴拉望的多樣化地形之美，這座島嶼曾於2022、2023，被Condé Nast Traveler讀者票選為「Best Island Asia」，還有許多不為多人知的景色。眾多旅行社都有推出相關旅遊行程，甚至也有部分自由行的行程，讓不同族群的旅客都能得到滿足。

搭乘小船，由船夫划槳，準備進入世界新七大奇景之一「公主港地底河流公園」。記者顏甫珉／攝影
搭乘小船，由船夫划槳，準備進入世界新七大奇景之一「公主港地底河流公園」。記者顏甫珉／攝影

此次來到巴拉望的公主港城附近景點，五天四夜的行程中，從被譽為世界新七大奇景之一、也是世界自然遺產的地底河流公園，到飛天的石灰岩洞探險飛索，到本田灣跳島之旅，充分體驗尚未過度開發的巴拉望，有著獨特的探索魅力。物價也合理，可以充分放下煩惱與紛擾，單純體驗大自然的奇景，只是，千萬別忘了帶暈車暈船藥。

地底河流公園 欣賞時光之美

在公主港地底河流中，親眼看到多重地貌，以及鐘乳石形成的奇景。記者顏甫珉／攝影
在公主港地底河流中，親眼看到多重地貌，以及鐘乳石形成的奇景。記者顏甫珉／攝影
一早從公主港出發，約莫2小時車程，就能抵達公主港地底河流公園（Puerto Princesa Underground River），從岸邊的沙灘搭乘螃蟹船前往入口，20分鐘即可抵達另座沙灘，徒步一小段原野森林，與當地的獼猴、大蜥蜴相見歡（或搶奪戰）後，柳暗花明之際，就能看到地底河流探索之旅的入口。

巴拉望地底河流全長8.2公里，為世界最長的天然地下河流，目前開放觀光為4.5公里，地底河流直接入海，融合淡水與海水的自然景象，以及當地獨特的石灰岩景觀，換搭小船準備入內進行一場想像與實際交錯的探索之旅，而為了保護環境，每日都有限定參觀人數，最好仰賴導遊先行安排與預約。

每個人都配備中文導覽機，隨著船夫手搖從小洞穴入內後，請謹記緊閉雙口，避免在石灰岩洞上，品嘗到有著數不盡的蝙蝠、金絲燕的排泄物，隨著船夫的燈光與導覽說明，可看到形狀各異，非人為鑿出的天然奇景。如有著挑高數十米，被稱為教堂圓頂的大洞穴，碩大的鐘乳石形成各種蔬果造型，靜謐的空間中，窺見時間累積的痕跡之美，約60分鐘的船程裡，讓想像力盡情奔放，手機也捨不得放下，可放鬆心情欣賞自然奇景，用心記錄下一切，產生對時間的崇敬之心。

石灰岩洞探險 挑戰自我極限

在烏攻探險場中，還能體驗攀爬，但有專人提供服務，不用擔心爬不上去。記者顏甫珉／攝影
在烏攻探險場中，還能體驗攀爬，但有專人提供服務，不用擔心爬不上去。記者顏甫珉／攝影
有別於地底河流的黑暗，下午時刻來到烏攻探險場（Ugong Rock Adventures），在一片稻田中矗立著石灰岩大石，2億5千萬年前因造山運動而隆起，有著鐘乳石的造型奇景，戴上安全帽與手套，準備來段30分鐘的攀爬之旅。

沿途隨著導遊穿越叢林，攀爬狹小的石縫，也能聽到相關地形與造型的講解，同樣得要發揮影響力，才能看到藏身在洞穴頂端的佛陀頭像，亦或是導遊拿著小石頭，敲擊特定石壁，會發出金屬回音般的聲響，原來烏攻在當地語言中，代表著回聲，呈現出獨特的地貌。中途還會遇上峭壁，在工作人員協助下，也能輕鬆攀爬。

到了岩石山頂，還能體驗Zip Line，膽子大的人可以選擇趴姿Superman，或選擇一般坐姿，由山頂往下滑過程中，穿越樹林與稻田，尖叫之餘別忘了欣賞周遭的田野風情，再多煩惱都一掃而空。

住宿高貴不貴 品嘗多樣美食

在公主港地底河流中，親眼看到多重地貌，以及鐘乳石形成的奇景。記者顏甫珉／攝影
在公主港地底河流中，親眼看到多重地貌，以及鐘乳石形成的奇景。記者顏甫珉／攝影
菲律賓刻意維持巴拉望的原始生態樣貌，因此並沒有過多的開發，但也別擔心當地的住宿與餐飲品質，有不少國際飯店集團進駐，且價格相較實惠。菲律賓的餐食部分，不以辣著稱，多是海鮮、肉類，也很合多數台灣人口味，只是吃素者較為不便，可自備泡麵前往。

若是一早要前往地底河流公園，前一晚可以住宿於景點附近的Four Points by Sheraton Palawan Puerto Princesa，擁有無敵的游泳池景色能拍出美照，更可以直通沙邦海灘（Sabang Beach），可於沙灘上漫步欣賞黃昏或清晨景色，且該沙灘也是海龜產卵之處，飯店還會貼心為海龜卵設立圍籬，鼓勵大家注重環境保育。房間整體舒適大器，有24小時健身房，並有餐廳滿足饕客需求。

而回到公主港市區，近期熱門的飯店為全新開幕的Funny Lion Hotel，是巴拉望當地著名的連鎖飯店集團，距離機場僅15分車程，房間為精緻風格，飯店也直通小沙灘，可以欣賞漲退潮的紅樹林景色。

餐食部分，在地底河流公園行程的午餐，大多會安排Cacaoyan Restaurant，採用自助餐方式，有炒青菜、燉肉等，餐廳後方還有巨大樹林，別忘了前往拍照；在公主港市區，最熱門的餐廳為Kalui Restaurant，老闆為西班牙藝術家開設，整體建築結合藝術與巴拉望風情，招牌則是以海鮮為主的料理，鮪魚排為當地必嘗的美食。

Four Points by Sheraton Palawan Puerto Princesa的絕美泳池景色。記者顏甫珉／攝影
Four Points by Sheraton Palawan Puerto Princesa的絕美泳池景色。記者顏甫珉／攝影

Funny Lion Hotel是巴拉望知名的連鎖飯店品牌。記者顏甫珉／攝影
Funny Lion Hotel是巴拉望知名的連鎖飯店品牌。記者顏甫珉／攝影

奇景 沙灘 皇家 飯店

延伸閱讀

劍指大陸？法新社：美菲日澳海軍將在南海聯合演習

岸田文雄：日美菲峰會將討論半導體、關鍵礦產等合作

「食尚玩家」、「第一等」撞人？ 兩邊都有JR、卞慶華

日經：美日菲將設聯合網路防護架構 防止中俄網攻

相關新聞

走跳世界／菲律賓巴拉望島 探索最後處女地

從機窗向下望，一座座森綠島嶼，散落在湛藍的海洋間，帶著度假的心情而來。飛機從海岸線旁跑道降落，歡迎來到菲律賓巴拉望的公主...

獨／Double V的姊妹店！甜點店「Deux Doux」熄燈

台北的冰淇淋甜點店又少一間！冰淇淋名店「Double V」的姊妹店「Deux Doux Crèmerie, Pâtiss...

獨／房東收回店面！北市人氣牛肉麵店歇業搬家 新地址曝光

想吃得再等等！台北人氣牛肉麵「史記正宗牛肉麵」近期宣布，因店面面臨都更，因此將於4月8日結束營業。之後將搬遷至中山區的一...

繽紛春夏花園帶來寧靜感！寬庭母親節推個人化刺繡服務

春夏季節到來，居家寢具也該換上新裝，寬庭美學KUAN’S LIVING推出2024春夏新品，將大自然的元素融入設計中，以...

帶家人和毛小孩春遊去！全台最佳懶人野餐地點TOP 10

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，根據網路聲量排名，調查出十個最多網友推薦的「懶人野餐」地點，野餐新手或是沒有野餐道具的朋友，趕快把這篇收藏起來吧！

很怕擠壞「接官亭」？ 國際級「紅球計畫」臺南追球地點全攻略

由美國藝術家Kurt Perschke於2001年發起的行動藝術「紅球計畫 RedBall Project」3月底開始在臺南展出。自3月29日開始已經分別在接官亭、永樂市場、臺南公園等地現身，並且於今（1）日前往國立成功大學。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。