快訊

東華大學烈火燒一天今晨撲滅 20年研究心血付之一炬

花蓮強震整理包／釀9死、餘震破300次 重大災情、災後理賠、專家示警一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小叮噹樂園4月壽星免費入場 兒童連假門票買1送1

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
小叮噹科學主題樂園今天起至4月7日間推出「童遊童趣玩科學」主題活動，活動期間再推出門票買1送1優惠。圖／小叮噹科學主題樂園提供
小叮噹科學主題樂園今天起至4月7日間推出「童遊童趣玩科學」主題活動，活動期間再推出門票買1送1優惠。圖／小叮噹科學主題樂園提供

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

搶攻兒童連假商機，小叮噹科學主題樂園今天起至4月7日間推出「童遊童趣玩科學」主題活動，活動期間再推出門票買1送1優惠，還有限量500份399元超值福袋黃金等活動，4月壽星也可享免費入園。

小叮噹科學主題樂園總經理郭明宗指出，今年兒童連假小叮噹科學主題樂園推出一系列趣味探險活動，首日將由爆米香傳統美食揭開序幕，免費邀請大家品嚐，還有蘋果哥哥帶來精采的魔法氣球見面會。

第二天有貝殼姐姐說故事、畫糖古早體驗、爵士鼓曲目演出；第三天推出吹糖人、太鼓音樂、陀螺技藝演出；第四天科學極凍實驗秀、爬蟲萌龍大集合壓軸出場，還有趣味又好玩的八方緣活動、童遊市集以及免費親子工作坊，讓大朋友、小朋友一起體驗科學奧秘，活動現場也準備了限量免費小禮物。

郭明宗表示，近年園內設施推陳出新，不僅有親子最愛的科學趣味設施體驗區，也有適合年輕族群熱愛拍照美景打卡熱點，還有全台最大室內零下5度C滑雪場，以及全新打造的森林探索館、獨家美麗海景的鳳崎觀景台，非常適合親子家庭、好友相伴同遊。

小叮噹科學主題樂園表示，4月壽星本月來園，攜帶證件至售票口主動出示核驗後，即可享免費入園。兒童節活動期間推出門票買1送1優惠（需搭配一張720元全票），還有限量500份399元超值福袋抽黃金。

小叮噹科學主題樂園今天起至4月7日間推出「童遊童趣玩科學」主題活動。圖／小叮噹科學主題樂園提供
小叮噹科學主題樂園今天起至4月7日間推出「童遊童趣玩科學」主題活動。圖／小叮噹科學主題樂園提供
今年兒童連假小叮噹科學主題樂園推出一系列趣味探險活動，首日將由爆米香傳統美食揭開序幕，免費邀請大家品嚐。圖／小叮噹科學主題樂園提供
今年兒童連假小叮噹科學主題樂園推出一系列趣味探險活動，首日將由爆米香傳統美食揭開序幕，免費邀請大家品嚐。圖／小叮噹科學主題樂園提供

福袋 親子 黃金

延伸閱讀

《幻獸帕魯》全新團體Boss戰來了！連假不當帕魯 就來上線圍毆帕魯

避免清明節鬧肚子 一圖看懂6大食品安全重點讓你好過連假

花蓮大地震／台電：連假供電無虞

花蓮大地震／災區飯店停業 重創連假商機

相關新聞

天氣漸回暖！換季冬被收納撇步公開　別亂曬太陽會壞掉

隨著氣溫逐漸回暖，家中的冬被也準備收納囉！但是在收納之前，要先做好清潔保養的步驟，確保被子能夠長久使用，而隨著被子的材質...

小叮噹樂園4月壽星免費入場 兒童連假門票買1送1

搶攻兒童連假商機，小叮噹科學主題樂園今天起至4月7日間推出「童遊童趣玩科學」主題活動，活動期間再推出門票買1送1優惠，還...

口感更蓬鬆！吳寶春麥方店「9款台味麵包」再升級

除了「湯種」之外，兼具柔軟濕潤口感與自然甘甜味的「魯邦種」近期在日本也蔚為流行。「吳寶春麥方店」自即日起以「神奇魯邦30...

一蘭、壽司郎、杏子豬排…台灣就吃得到！十大駐台日式連鎖餐廳

你喜歡吃日式料理嗎？諸如壽司、拉麵、日式豬排、烏龍麵等美食，都是日料達人的最愛。想品嘗道地日本味其實不必遠赴國外，在台灣就有許多從日本進駐的連鎖美食餐廳，《網路溫度計DailyView》特別透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查出十大日本進駐台灣的美食連鎖店，想吃日式料理這幾家店一定不會雷。

aespa超可愛「emoji加蝴蝶結」怎麼打！2024大勢時尚BLACKPINK Jisoo、IVE員瑛都迷上

文／姜雅馨穿搭怎麼可以少了蝴蝶結！「蝴蝶結」在今（2024）年時尚圈可說是必備元素，包含BLACKPINK、TWICE、NewJeans、IVE、LE SSERAFIM等南韓大勢女團都跟上這波熱潮。除

一人出國也可以很享受！網推最適合獨旅10國家報你知

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「獨旅國家」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的獨旅國家排行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。