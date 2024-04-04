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小叮噹樂園4月壽星免費入場 兒童連假門票買1送1
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搶攻兒童連假商機，小叮噹科學主題樂園今天起至4月7日間推出「童遊童趣玩科學」主題活動，活動期間再推出門票買1送1優惠，還有限量500份399元超值福袋抽黃金等活動，4月壽星也可享免費入園。
小叮噹科學主題樂園總經理郭明宗指出，今年兒童連假小叮噹科學主題樂園推出一系列趣味探險活動，首日將由爆米香傳統美食揭開序幕，免費邀請大家品嚐，還有蘋果哥哥帶來精采的魔法氣球見面會。
第二天有貝殼姐姐說故事、畫糖古早體驗、爵士鼓曲目演出；第三天推出吹糖人、太鼓音樂、陀螺技藝演出；第四天科學極凍實驗秀、爬蟲萌龍大集合壓軸出場，還有趣味又好玩的八方緣活動、童遊市集以及免費親子工作坊，讓大朋友、小朋友一起體驗科學奧秘，活動現場也準備了限量免費小禮物。
郭明宗表示，近年園內設施推陳出新，不僅有親子最愛的科學趣味設施體驗區，也有適合年輕族群熱愛拍照美景打卡熱點，還有全台最大室內零下5度C滑雪場，以及全新打造的森林探索館、獨家美麗海景的鳳崎觀景台，非常適合親子家庭、好友相伴同遊。
小叮噹科學主題樂園表示，4月壽星本月來園，攜帶證件至售票口主動出示核驗後，即可享免費入園。兒童節活動期間推出門票買1送1優惠（需搭配一張720元全票），還有限量500份399元超值福袋抽黃金。
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