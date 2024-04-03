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兒童節一日限定 寶鴻堂台北、台中旗艦店兩地開「趴」

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
無論是寶鴻堂的台中或台北旗艦店，都帶來寬敞空間感受與多元的高級表款選擇。圖／寶鴻堂提供
無論是寶鴻堂的台中或台北旗艦店，都帶來寬敞空間感受與多元的高級表款選擇。圖／寶鴻堂提供

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每年4月4日都是一年一度的兒童節，但其實不只小孩需要玩具，大人的收藏如手表、珠寶，也是大人們的珍貴藏品「玩物」。同時位於台北、台中兩地都有寬廣旗艦店與多元選擇的寶鴻堂鐘表，將在明日（4月4日）推出「2024 PHT兒童節派對」，讓大人、小童各自覓得心頭好，一次滿足安親、賞玩兩種需求。

寶鴻堂的台中旗艦店位於熱鬧的五權西路與大墩路口，而台北旗艦店則位於生活感鮮明、綠樹如蔭的民生社區，並都帶來瑞士高級機械表、獨立製表的豐富選擇，早早已是本地手表收藏家、愛好者令人信賴的老字號鐘表通路商。為了一年一度的兒童節，寶鴻堂並在4月4日（周四）於台北、台中兩地旗艦店上，帶來「2024 PHT兒童節派對」，並將包含創意著色、益智樂高與趣味黏土的多款遊戲，讓大人們開心賞表、小童也能盡情享受安全、自由的創意玩趣。

活動將採貴賓預約制，名額有限，可洽寶鴻堂台北旗艦店，地址為台北市民生東路五段119號，電話：02-2766-7859；又或是寶鴻堂台中旗艦店，地址為台中市五權西路二段222號，電話：04-2475-3868，提前預約。

位於五權西路與大墩路口的寶鴻堂台中旗艦店。圖／寶鴻堂提供
位於五權西路與大墩路口的寶鴻堂台中旗艦店。圖／寶鴻堂提供
本地高級鐘表零售通路寶鴻堂將在4月4日（四）帶來「2024 PHT兒童節派對」，讓大人小童都開心。圖／寶鴻堂提供
本地高級鐘表零售通路寶鴻堂將在4月4日（四）帶來「2024 PHT兒童節派對」，讓大人小童都開心。圖／寶鴻堂提供
寶鴻堂台北旗艦店位於新中街、民生東路口，生活感鮮明。圖／寶鴻堂提供
寶鴻堂台北旗艦店位於新中街、民生東路口，生活感鮮明。圖／寶鴻堂提供

兒童節 派對

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