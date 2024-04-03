短命戀丟代言？DIOR大氣挺韓韶禧最新代言美照曝光
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DIOR於2024春夏系列中，推出全新Dior Backpack背包，品牌大使韓韶禧也同步分享她演繹新包的美照，照片中她身穿彩繪圖案薄毛衣，配上盛開的花朵和蝴蝶，一掃戀曲風波陰霾。
Dior Backpack背包以細緻方式製作，搭配標誌性的 Dior Oblique緹花紋路，從最初的設計草圖到精緻的製作都呼應著品牌長久工藝精神。帆布經過精準裁切，並將裁片細緻拼接，再加工皮革後，工匠製作出這個作品的底部，過程中需完美精準才能確保背起來舒適美觀。接著縫製融合了優雅與功能性的束口和背帶，包款最後裝飾上金色的「CD」字母，象徵著 Dior的經典標誌。
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