帶家人和毛小孩春遊去！全台最佳懶人野餐地點TOP 10

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一起來趟浪漫愜意的春遊野餐吧！

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，根據網路聲量排名，調查出十個最多網友推薦的「懶人野餐」地點，野餐新手或是沒有野餐道具的朋友，趕快把這篇收藏起來吧！



春暖花開之際，是不是該帶著家人或是姊妹來一趟慵懶的野餐之旅啊？不過野餐的事前準備

總是麻煩的令人頭痛，近幾年就有許多餐廳推出了「懶人野餐」的方案，只要提前預訂，人到了現場，野餐墊、野餐籃、點心美食，甚至是風景怡人的場地，都直接幫你準備好！

image source：日日木木





NO.10 Friend In Café

想嘗試露營，卻又怕自己應付不來？藏匿在桃園蘆洲郊區的咖啡廳「 Friend In Café」是一間偽露營風的餐廳，露天的座位區採風格露營的方式，在室外搭建起帳篷和桌椅，並布置了各式的精美道具，整體就像誤入了真實的露營區，不過旁邊就有能直接出餐的廚房和吧台。



老闆自身的興趣就是露營，於是想把露營與咖啡做結合，因此誕生出這間「Friend In Café」，店內總共有11頂帳篷，每的小角落的裝飾都是精心布置過的，「特別設置的拍照區超適合打卡」、「專屬露營人的座位區也好用心」。

NO.9 小田生活mmm

想在彰化的田畦裡享受愜意的野餐嗎？彰化最新的餐廳「小田生活mmm」你絕對不能錯過！位在彰化田中鎮鄉野間的「小田生活mmm」就座落在田的正中央，放眼望去就是一大片的油菜花田，環境優美又舒適，讓客人能夠完全沉浸在大自然裡的氛圍中。



這家咖啡廳主打戶外野餐風，草地野餐區的用餐位沒有生硬的框架模式，座位彈性開闊，在櫃檯點餐完畢後，就能帶著餐點到草坪上的野餐桌上食用，網友都紛紛推薦，「這裡足夠的戶外空間超適合小孩放電」、「本來以為是網美店，沒想到食物表現很不錯」。

image source: 小田生活 mmm

NO.8 琉璃秋境

琉璃秋境是一間沒有桌子的披薩店，坐落於苗栗大湖鄉薑麻園聖衡宮附近，以想讓遊客更加貼近大自然的宗旨，在大片的草原上設置了一整排的懶人休息帳，讓來訪的人都能邊欣賞絕美的雲海，邊品嘗美味的手工窯烤披薩。



園區內一大片的綠地草原，非常適合帶小孩及寵物來跑跳放電，雲霧繚繞的山景非常夢幻，如果想席地而坐，也能和櫃檯租借野餐墊，坐在草坪上輕鬆享受現烤的手工披薩，煩惱都能瞬間拋到腦後。

NO.7 日日木木

「日日木木」是位在台中東勢半山腰的野餐秘密基地，從市區開車不到20分鐘就能到達，一入園就有好幾顆小小的橘子樹迎接你，遼闊的綠色草地上設置了最受歡迎的架高野餐區，每一塊木板都區分開來，並都鋪好了小坐墊和野餐桌，另外還有戶外帳篷區，讓你露營、野餐一次滿足，入夜後上方的小燈泡亮起來，增添了一股浪漫的氛圍感，抬頭就能望見絕美的星空，去過的網友都說，「在星空下野餐太浪漫了」、「可以暫時逃開城市的喧囂」。



這家野餐式餐廳，是由一對來自台中豐原的姊妹共同經營，將自家閒置的土地規劃出一處悠閒的園區，除了經營的餐廳，日日木木也是許多婚紗攝影的熱門拍攝景之一喔！

image source: 日日木木

NO.6 璐露野生活 Luluyelife Café

身為每天過著忙碌都市生活的台北人，是不是想走出大自然放鬆一下身心靈？「璐露野生活」將戶外生活體驗劃為精神，在安和路的巷弄內創造出獨特的生活風格，緊密扣合著生活與自然，建構出野餐愛好者的專屬據點。



整體店內的空間是以野餐為概念打造，布置了綠意般的自然場景和木質調擺設，如果想走到室外，則可以事先預訂官網上的野餐風格包，結合永續環保的概念，餐盒訂製為竹餐盒，如果想舉辦多人的野餐派對，也有豪華氣派的風格包可挑選，帳篷、木桌椅、坐墊、野餐籃全都一應具全，幫你準備好！

image source: 璐露野生活 Luluyelife

NO.5 粮田集市

位在屏東潮州的「粮田集市」是許多屏東人推薦的景點之一！是個能夠遠離人潮的露營風野餐場地，名稱「粮田集市」，寓意就是用簡潔的意義去帶出良田，用草地來集合產業，草地上的帳篷裡也擁有著同樣堅持的人，一同訴說著創業的故事。



整個園區規劃的乾淨又舒適，有多頂小清新的白色帳篷，掛著小小的燈泡以及木頭推疊起來的營火區，每個角落都能拍出美照。除了用餐區，周末也會不時舉辦市集和活動，在大自然中與人互動的同時也能感受到戶外的魅力。

image source: 粮田集市

NO.4 顏氏牧場

位在彰化的「顏氏牧場」事實上是個野餐秘境，過去曾是豬舍農地，後來轉型為觀光型牧場，園區內保留了牧場原貌以及舊紅磚豬舍，一入園就有香楠林大道迎接你，大片的草地上有架高的木板，讓遊客能席地野餐，顏氏牧場也有提供野餐餐點和出借野餐用品，在樹蔭下享受微風和綠意盎然的野餐時光，再舒服不過了！



「顏氏牧場」除了有受歡迎的野餐地點，也會時不時舉辦各種市集和音樂祭，帶領大家遠離塵囂，走進森林中愜意地享受音樂，網友們紛紛表示，「可以在森林中逛市集，是個很特別的體驗」、「非常適合新手野餐的地方」。

image source: 顏氏牧場 II

NO.3 HoneyWood Cafe

「HoneyWood Cafe」是坐落於桃園晶麒莊園內的玻璃屋咖啡廳，晶麒莊園則是個佔地千坪的婚宴會館，園區內有大片的綠茵草地、歐風教堂、三角小木屋以及湯屋設施等，是舉辦訂婚或結婚的熱門場地之一。



除了室內的豪華歐風餐廳，其中受到最多網友討論的就是戶外的三角小木屋，提供野餐籃、坐墊等野餐用具，整體打造出異國野餐風，前方大片的草地上很適合小朋友和毛小孩跑跳放電，大人也能同時愜意的在三角屋內野餐。

image source: HoneyWood Cafe

NO.2 森窯 Have a Picni

想在森林的包圍下野餐嗎？位在新竹五指山上的「森窯 Have a Picnic」是個森林系窯烤披薩店，用餐地點在綠意盎然的深山中，每個角落都散發出悠閒的氛圍，在半山腰上設置了多個增高木板，鋪上野餐墊、領取好熱騰騰剛烤出來的披薩，就能開始野餐了！



假日總是一位難求的野餐區，能讓遊客可以享受在樹林中邊野餐邊和家人朋友放鬆的時光，如果用餐完想散散步，旁邊就有仙洞森林步道能夠消消食，網友紛紛推薦道，「野餐也能吸收道森林的芬多精」、「沒想過能在森林的環境中野餐」、「剛出爐的披薩超好吃」。

image source: 森窯 Have a Picni

NO.1 新竹 小森之歌

位在新竹縣芎林鄉「小森之歌」，是近年來近郊熱門的賞落羽松景點，前身為心鮮森林，現在則轉型為野餐聖地。「小森之歌」最著名的景點就是高聳的落羽松大道，園區內有大片的草坪讓寵物們大肆奔跑，旅客也可以舖上野餐墊休憩，小朋友最喜歡的「白沙區」，還能自行攜帶道具玩沙喔！



下午時分就能看到大家躺在草地上愜意地曬著暖陽，官網還可以提前預約現成的野餐組合，套組內容含野餐墊及餐點組合，去過的遊客都讚道，「落雨松的風景真的超美」、「毛小孩可以完全放電的地方」、「人到之後直接領取野餐組合開始野餐，超級方便」。

image source: 小森之歌

網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年03月29日至2024年03月27日，共2年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『懶人野餐地點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統



