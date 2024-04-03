日本設計就是好看！The North Face首度攜手東京創意團隊 重新定義山系風格穿搭

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戶外專業機能服飾品牌The North Face首度與來自東京原宿的創意中心Tokyo Design Collective（簡稱TDC）推出全新設計師系列，藉由寬鬆剪裁與具通透感的輕質尼龍布料，重新定義山系風格穿搭，讓人迫不及待想入手。

TDC是The North Face母公司威富集團於2023年成立的創意單位，目標就是將令人嚮往的日本產品設計和工藝融入旗下的品牌中。因此過去包括Timberland、Vans都先推出過由TDC加持的系列產品，市場反應不俗。此次與The North Face合作，的確也顛覆了既有印象，藉由新剪裁和材質，傳遞出日本設計特色。像是系列中的輕量長版Parka外套，採用輕量尼龍材質製成，平滑線條結合整體的抽褶設計，勾勒出如蠶繭輪廓，讓人耳目一新。搭配輕質尼龍T恤或輕盈飄逸的花苞裙，加上可調節抽繩等實用細節，就能革新山系風格穿搭造型。另外還有抗撕裂尼龍布料製作的輕量短版防風外套兼顧防風遮陽與透氣性，材質同樣輕柔貼膚，創造舒適體感。

The North Face TDC 設計師系列短版防風外套，11,880元。圖／The North Face提供

而「輕盈感」同樣是Canada Goose於呈現本季新品時的主題，於是可見到Spessa夾克以露出腰線的短版剪裁來減輕羽絨外套的厚重感，寬大搶眼立領設計，搭配手感柔軟、輕量防水lumina面料，兼具造型與保暖功能，輕鬆瓦解日夜溫差。Burnaby襯衫式夾克採用獨家研製的Arctic Tech®冰川科技面料，具備防風抗雨，為旅人穿梭不同城市的旅人，提供精湛機能美學。

The North Face TDC 設計師系列輕量長版Parka外套，14,880元。圖／The North Face提供

Canada Goose Spessa短身夾克，34,900元。圖／Canada Goose提供

The North Face TDC 設計師系列輕量短版無袖T恤，5,380元。圖／The North Face提供