一秒從透明變黑色？瑞士名表大秀光學黑科技

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

工藝品透過設計師的巧思，常能在最低限度的線條、形體、結構比例的轉換，迸發令人驚喜的視覺與使用感受。瑞士品牌雷達（RADO）繼2017年後二度與日本設計師森永邦彥合作，推出新款True Square真我方形系列特別版腕表，捕捉時間空靈的夢幻本質。

2003即自創個人品牌ANREALAGE、2005並曾獲紐約Gen Art前衛大獎的設計師森永邦彥，其宛如變色龍的服裝設計，並曾為美國流行樂天后碧昂絲在「文藝復興」世界巡迴演唱會中穿著，引起討論。

新款的聯名腕表則是經過RADO與森永邦彥的共同創意羈絆：一體成形式的拋光黑色高科技陶瓷表殼約38毫米，完全捨棄傳統金屬面盤的表面，將機芯動力：R734型自動上鍊機芯的齒輪、人工寶石軸承、機板上的魚鱗紋圓點打磨一覽無遺，同時銠色的時分針並施以白色的Super-LumiNova®夜光塗層，因此在夜間、低光源都能清楚辨讀時間。