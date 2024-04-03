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一秒從透明變黑色？瑞士名表大秀光學黑科技
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工藝品透過設計師的巧思，常能在最低限度的線條、形體、結構比例的轉換，迸發令人驚喜的視覺與使用感受。瑞士品牌雷達（RADO）繼2017年後二度與日本設計師森永邦彥合作，推出新款True Square真我方形系列特別版腕表，捕捉時間空靈的夢幻本質。
2003即自創個人品牌ANREALAGE、2005並曾獲紐約Gen Art前衛大獎的設計師森永邦彥，其宛如變色龍的服裝設計，並曾為美國流行樂天后碧昂絲在「文藝復興」世界巡迴演唱會中穿著，引起討論。
新款的聯名腕表則是經過RADO與森永邦彥的共同創意羈絆：一體成形式的拋光黑色高科技陶瓷表殼約38毫米，完全捨棄傳統金屬面盤的表面，將機芯動力：R734型自動上鍊機芯的齒輪、人工寶石軸承、機板上的魚鱗紋圓點打磨一覽無遺，同時銠色的時分針並施以白色的Super-LumiNova®夜光塗層，因此在夜間、低光源都能清楚辨讀時間。
而最酷炫之處還在於，由於森永邦彥愛用感光變色技術於服裝設計，本次此種手法也運用在表款上：看似透明的面盤，在照射紫外線之後，將瞬間「變臉」，從透明變成近黑色質感，相當酷炫。黑色PVD噴砂鈦金屬底蓋並在藍寶石水晶鏡面刻上了設計師名字：Kunihiko Morinaga Special Edition，訂價88,400元，限定發行。
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