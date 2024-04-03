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adidas競速跑鞋升級又換新裝！搶眼櫻花粉、勝利黃和冠軍白等你來挑
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adidas ADIZERO跑鞋系列迎來全新進化，滿足跑者5至10公里的短距競速需求，更換上搭配奧運的「勝利黃」配色，點綴經典三條紋於鞋側，為賽道上增添獨特的亮麗色彩。
為迎接巴黎奧運到來，adidas ADIZERO旗下ADIZERO ADIOS PRO 3、ADIZERO BOSTON 12等競速、訓練鞋款，換上象徵運動員豐收的「勝利黃」新色。其中疾速破紀錄跑鞋ADIZERO ADIOS PRO 3更提供見證2017年倫敦馬拉松女子冠軍肯亞長跑選手Mary Jepkosgei Keitany佳績的「冠軍白」新色；也為東京馬拉松推出限定新色「櫻花粉」，鞋身設計結合櫻花粉與金屬色，讓人印象深刻。而專為中短距離競速而生的ADIZERO TAKUMI SEN 10跑鞋，則搭配ENERGYRODS 2.0玻璃纖維推進系統將五根獨立纖維條整合為一體爪型設計，提供穩定支撐和能量回饋，並且調整玻璃纖維剛性，強化跑鞋的抗扭能力，能更穩定地過彎，且同樣備有勝利黃的款式。
來自瑞士搶食跑鞋市場的On則端出主打緩震科技的Cloudmonster Hyper，適合作為進階跑者的速度訓練鞋或是目標型跑者的比賽用鞋。最大特色就是無碳板也能帶來宛如碳板鞋的回饋感，不僅能讓跑者在訓練時減少對碳板鞋的使用與依賴，同時降低腿部負擔。而且主打結合紫色和橘色款，還為另外提供白與薄荷綠的配色，跑者在跑步旅程中時尚有型，展現自信丰采！
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