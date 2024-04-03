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adidas競速跑鞋升級又換新裝！搶眼櫻花粉、勝利黃和冠軍白等你來挑

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
為迎接巴黎奧運到來，adidas ADIZERO旗下等競速、訓練鞋款，都換上象徵運動員豐收的「勝利黃」新色。圖／adidas提供
為迎接巴黎奧運到來，adidas ADIZERO旗下等競速、訓練鞋款，都換上象徵運動員豐收的「勝利黃」新色。圖／adidas提供

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adidas ADIZERO跑鞋系列迎來全新進化，滿足跑者5至10公里的短距競速需求，更換上搭配奧運的「勝利黃」配色，點綴經典三條紋於鞋側，為賽道上增添獨特的亮麗色彩。

為迎接巴黎奧運到來，adidas ADIZERO旗下ADIZERO ADIOS PRO 3、ADIZERO BOSTON 12等競速、訓練鞋款，換上象徵運動員豐收的「勝利黃」新色。其中疾速破紀錄跑鞋ADIZERO ADIOS PRO 3更提供見證2017年倫敦馬拉松女子冠軍肯亞長跑選手Mary Jepkosgei Keitany佳績的「冠軍白」新色；也為東京馬拉松推出限定新色「櫻花粉」，鞋身設計結合櫻花粉與金屬色，讓人印象深刻。而專為中短距離競速而生的ADIZERO TAKUMI SEN 10跑鞋，則搭配ENERGYRODS 2.0玻璃纖維推進系統將五根獨立纖維條整合為一體爪型設計，提供穩定支撐和能量回饋，並且調整玻璃纖維剛性，強化跑鞋的抗扭能力，能更穩定地過彎，且同樣備有勝利黃的款式。

adidas ADIZERO系列TAKUMI SEN 10跑鞋，5,290元。圖／adidas提供
adidas ADIZERO系列TAKUMI SEN 10跑鞋，5,290元。圖／adidas提供

來自瑞士搶食跑鞋市場的On則端出主打緩震科技的Cloudmonster Hyper，適合作為進階跑者的速度訓練鞋或是目標型跑者的比賽用鞋。最大特色就是無碳板也能帶來宛如碳板鞋的回饋感，不僅能讓跑者在訓練時減少對碳板鞋的使用與依賴，同時降低腿部負擔。而且主打結合紫色和橘色款，還為另外提供白與薄荷綠的配色，跑者在跑步旅程中時尚有型，展現自信丰采！

adidas ADIZERO系列ADIOS PRO 3跑鞋，7,500元。圖／adidas提供
adidas ADIZERO系列ADIOS PRO 3跑鞋，7,500元。圖／adidas提供

On Cloudmonster Hyper跑鞋，7,280元。圖／On提供
On Cloudmonster Hyper跑鞋，7,280元。圖／On提供

adidas ADIZERO系列ADIOS PRO 3跑鞋，7,500元。圖／adidas提供
adidas ADIZERO系列ADIOS PRO 3跑鞋，7,500元。圖／adidas提供

On Cloudmonster Hyper跑鞋，7,280元。圖／On提供
On Cloudmonster Hyper跑鞋，7,280元。圖／On提供

adidas 巴黎奧運 馬拉松

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