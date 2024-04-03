日本超人氣紫浪登台！今夏氣泡飲、茶飲 新品一次看

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從涼爽到炎熱，似瞬間升溫，沁涼的夏日新飲品也陸續登場。其中，來自日本熱銷、Red Bull超人氣的「Red Bull Purple Edition巨峰葡萄風味」搶在今日於全台各大通路上架。金車則以台灣茶葉、宜蘭好水打造「雲沐烏龍」和「日曦紅茶」兩款新品。

「Red Bull Purple Edition巨峰葡萄風味」融合葡萄香甜滋味與清爽氣泡口感，顏色如同晶瑩剔透的紫色寶石超吸睛。即日起，Red Bull與大苑子合作推出Red Bull能量小巨峰、Red Bull能量小葡丁兩款新口味；清心福全則將在4月25日起推出Red Bull巨峰葡萄能量果醋和Red Bull巨峰葡萄能量優多，可感受紫浪新滋味。

此外，「Red Bull Purple Edition巨峰葡萄風味」也成為調酒師新歡，在全台知名酒吧都找得到，包括台北的爛泥ooze bar、R77餐酒館 Bistro&Bar，新竹的Tender Cocktail Bar、台中的搖錢樹 Moneytree，以及台南Bar TCRC前科累累俱樂部等，深夜時分也能盡情品味清新口感，感受不同的紫色魅力。

金車也推出全新品牌「茶韻」旗下兩款新品，主打100%嚴選台灣茶葉，並使用宜蘭在地純淨好水。其中，「雲沐烏龍」使用台灣烏龍茶，蜜綠色茶湯散發清新白花香、溫潤順口；「日曦紅茶」則採用台灣阿薩姆紅茶，淡雅麥芽香氣交織木質芬芳、醇厚飽滿。即日起於全台各大量販與超市通路販售。