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3家米其林星餐廳換新菜！春季花果入盤、茶酒巧妙配搭

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
慕舍酒店首創全台唯一提供米其林星級早餐，圖/慕舍酒店提供
慕舍酒店首創全台唯一提供米其林星級早餐，圖/慕舍酒店提供

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春來了，繽紛的花漾走進餐盤，茶與酒也成為美妙推手，讓春之饗宴更臻完美。3家位於飯店內的米其林餐廳近期陸續上新菜，想一嘗季節豐美滋味，須趁早預約。

Hotel Mvsa慕舍酒店引進西班牙連續18年獲得米其林星級肯定的Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊，開立全球唯一海外分店，台北店並從2020年甫開幕即獲一星肯定，2023年躍升二星，同時也是台灣唯一榮獲米其林星級肯定的西班牙料理。此次換菜，也攜手格蘭菲迪威士忌於酒店客房、餐廳及Lounge Vino打造專屬奢饗體驗，其中一款融合三種雪莉桶風味推出的「格蘭菲迪18年新．雪莉 單一麥芽威士忌」，為台灣市場首發獨饗，限量上市。

即日起至4月21日，凡入住酒莊客房及以上房型，或於渥達尼斯磨坊享用經典套餐及主廚套餐者，即贈「格蘭菲迪18年新．雪莉 單一麥芽威士忌」乙杯。或可於酒店8樓空中酒廊Lounge Vino，點用調酒師以系列威士忌獨創的三款格蘭菲迪雞尾酒，每款450元起。

台北文華東方酒店連續6年榮獲一星殊榮的「雅閣」中餐廳，即日起推出春季新菜。主廚鄭國雄以花和瓜果等春季食材為主題，更換近六成的菜單。精彩菜式包括「杭菊海螺燉花膠」、「蔥燒蜂巢百花雞」與「元貝皇杞子燴水瓜」等，另推出包含「蒜香鮮百合乾煸龍蝦」、「黑松露醬爆南非鮑魚柳」等單點菜色。

其中，「避風塘焗羊鞍架」為新菜亮點之一，主廚特別選擇溫潤的羊鞍、以避風塘作法料理，創造獨特的風味。「黑醋汁火龍果焗素心肉」則是一道美麗的素食料理，選用環境友善的未來肉，蒸熟後切塊並裹上脆漿輕炸，再加入義大利巴沙米可醋與新鮮火龍果一同拌炒，滋味清爽酸甜。「酥絲蜜餞風鱔片」甜中帶辛香，最適合春天享用。

台北亞都麗緻大飯店內的米其林一星「巴黎廳1930Ｘ高山英紀」，春季菜單以莫內創作「吉維尼花園」為背景，運用含蓄中有繽紛、委婉藏活力的色彩安排、迸發韻味無限。從走入餐廳迎來一席春茶淡雅香氣、國內知名手碟演奏家陳沛元創作充滿自然能量、觸動心靈的曲目，饕客在美食與花園間，完成一場沉浸式的五感體驗。

春季開場，主廚迎賓小點以紅、黃、綠新生氣息迎客。「生蠔‧金萱茶‧洋蔥醬」將白洋蔥、松露切薄片置於法國生蠔上，淋上洋蔥、西芹、清酒，揮發後的清酒甜味與生蠔自帶鮮甜相互呼應，生蠔殼覆蓋上布里歐麵包整個浸烤，品嘗時撕下殼緣焦脆的麵包佐以餡料，獨具創意。

「季節鮮魚‧茴香‧蛤蠣醬汁」呈盤服務時、淋上歐芹油，亮橘醬汁、料理鮮綠，彷若於餐桌前現場作畫。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北亞都麗緻大飯店內的米其林一星「巴黎廳1930Ｘ高山英紀」，春季菜單以莫內創作「吉維尼花園」為背景。圖/台北亞都麗緻提供
台北亞都麗緻大飯店內的米其林一星「巴黎廳1930Ｘ高山英紀」，春季菜單以莫內創作「吉維尼花園」為背景。圖/台北亞都麗緻提供
即日起至4月21日於渥達尼斯磨坊享用經典套餐、主廚套餐，即贈「格蘭菲迪18年新．雪莉 單一麥芽威士忌」乙杯。圖/台北亞都麗緻提供
即日起至4月21日於渥達尼斯磨坊享用經典套餐、主廚套餐，即贈「格蘭菲迪18年新．雪莉 單一麥芽威士忌」乙杯。圖/台北亞都麗緻提供
台北文華東方酒店米其林一星「雅閣」中餐廳 ，以清新粵菜推出全新春季美饌。圖/台北文華東方提供
台北文華東方酒店米其林一星「雅閣」中餐廳 ，以清新粵菜推出全新春季美饌。圖/台北文華東方提供
巴黎廳1930x高山英紀「柳橙慕斯‧四季春茶」以花圈造型，亮黃香澄淋面迎來向陽。圖/台北亞都麗緻提供
巴黎廳1930x高山英紀「柳橙慕斯‧四季春茶」以花圈造型，亮黃香澄淋面迎來向陽。圖/台北亞都麗緻提供
「巴黎廳1930x高山英紀」以春茶引味。圖/台北亞都麗緻提供
「巴黎廳1930x高山英紀」以春茶引味。圖/台北亞都麗緻提供

米其林 餐廳

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