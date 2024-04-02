台酒第16任總統副總統就職紀念酒 4大超商限量預購

為歡慶第十六任總統副總統就職，臺灣菸酒公司精選旗下多次榮獲國際酒類競賽大賞之威士忌及高粱酒等烈酒類明星商品，並與中華文化總會合作，邀請深度設計工作室藝術總監陳青琳進行包裝設計，分別以「民主」、「文化」、「外交」為主題，攜手打造第十六任總統副總統就職紀念酒，分享民主自由的喜悅。系列紀念酒自4月3日起至4月14日於全台7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK等4大便利超商開放預購，並於4月底前於OMAR威士忌館、台酒直營便利店、各酒廠產品推廣中心及各大酒專通路陸續上架。

第十六任總統副總統就職紀念山之岩高粱酒，以「行／民主」為主題，酒液以瓷瓶裝瓶，並以岩石的厚重深邃意象，採草綠色為主色調，象徵台灣擁有如此多元豐沛的群峰地貌，呼應山之岩的酒質特性；另以穩定的梯形作為代表，傳達「行在民主的道路上穩如山」的美意。

山之岩高粱酒容量0.5公升，酒精濃度61%，建議售價2,500元。由臺酒特選優質甕藏原酒，入口時冷冽的溫度與舌面的微澀感呈現岩石的觸感，厚實的酒體與隨之而來的糧香、熟梅香、茶花、熟芭樂果酯味，呈現出台灣亞熱帶山脈的多元樣貌，尾韻帶出礦石與昆布風味，綿延不絕。

OMAR威士忌豐富厚實的口感，如同台灣多元的自然與人文環境，故以「養／文化」為主題，象徵台灣深厚的文化底蘊，也如滋養而生的人民性情，愛好和平且踏實。磚紅色的質地在無限符號中流動，如歷史長流滾滾積累，意涵著「土地滋養人、人回饋大地」，用豐厚的積累創造無限可能的未來。

第十六任總統副總統就職紀念OMAR單一麥芽威士忌特別版，容量0.7公升，酒精濃度46%，建議售價2,600元。以優質大雪莉桶（Sherry Butt）與新橡木桶（Virgin Oak）威士忌為雙主基酒，輔以高酒齡Solera大雪莉桶與波本桶，並添加過紅甘蔗蘭姆酒桶威士忌，展現出以紅糖、果乾、杏桃、薄荷及木質等濃郁香氣；口感圓潤厚實，充滿梅子果乾及紅甘蔗香甜韻味，完美呈現熱帶島嶼馥郁果香及優雅平衡的多層次風味。

第十六任總統副總統就職紀念榖蘊單一穀類威士忌特別版，以「蘊／外交」為主題，穀蘊威士忌溫潤又帶活潑的口感，如台灣和平熱情的外交能量；整體設計以白色為主色，象徵台灣和平外交的堅定形象；以柔和長橢圓為視覺焦點，彷彿層層堆積的質地與點狀環形的聲波融合於長橢圓，意喻台灣的能見度正在提升中，需要持續蘊育孵化，讓我們的聲音能被更多人聽見。

榖蘊單一穀類威士忌特別版容量0.7L，酒精濃度42%，，建議售價1,200元。以小麥為原料，採用小雪莉桶（Sherry hogshead）與新橡木桶（Virgin Oak）小麥威士忌為主體，輔以波本桶調配而成，香氣以黃花、鹹話梅、葡萄乾、杉木及紅茶為主，酒體厚實，口感柔潤也不失活潑，呈現甜美果乾的雪莉調性，尾韻則浮現梅乾及沉穩木質調性，更顯豐富層次。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康