搶疫後航空商機 台灣虎航今開航2航線飛福島、富國島
疫後航空市場快速復甦，台灣虎航今同時開航台北桃園-福島、台北桃園-富國島2條新航線。新航線開航後，台灣虎航的日本航點增加至19個，越南航點也增加至2個。
為了慶祝兩條航線首航，今日所有搭乘首航航班的旅客，皆可獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片乙份，另有親切的虎妞們於桃園機場的候機室和首航旅客合影紀念。
台北桃園-福島航線開航初期，每周營運二班，去程航班編號IT752，每周二、五的上午7:40自桃園國際機場起飛；回程航班編號IT753，每週二、五的下午12:30自福島機場起飛。
台北桃園-富國島航線開航初期，每周營運三班，去程航班編號IT557，每周二、四、六的下午14:40自桃園國際機場起飛；回程航班編號IT558，每周二、四、六的下午18:25自富國國際機場起飛。台灣虎航也在今日藉機宣布，台北桃園-富國島航線將自今年6月25日起，延長飛航時間至10月26日為止。此外，也將優化航班時間提早至上午出發，去程航班為每周二、四、六的上午06:45自桃園機場起飛；回程航班為每周二、四、六的上午10:30自富國國際機場起飛，讓旅客可更加善用抵達富國島的時間，充分安排行程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言