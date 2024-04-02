搶疫後航空商機 台灣虎航今開航2航線飛福島、富國島

疫後航空市場快速復甦，台灣虎航今同時開航台北桃園-福島、台北桃園-富國島2條新航線。新航線開航後，台灣虎航的日本航點增加至19個，越南航點也增加至2個。

為了慶祝兩條航線首航，今日所有搭乘首航航班的旅客，皆可獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片乙份，另有親切的虎妞們於桃園機場的候機室和首航旅客合影紀念。

台北桃園-福島航線開航初期，每周營運二班，去程航班編號IT752，每周二、五的上午7:40自桃園國際機場起飛；回程航班編號IT753，每週二、五的下午12:30自福島機場起飛。