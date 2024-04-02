不是聯名adidas Originals或Nike！陳冠希潮牌也跨足運動鞋市場

雖然陳冠希的潮牌CLOT不久前才推出了和adidas Originals合作的Superstar by Edison Chen潮鞋，但在日前落幕的香港潮流展中，卻曝光了品牌首雙非聯名款的PARABOLA運動鞋，讓人意外不已。

即使CLOT成立至今已20年，但過去推出鞋款時，多是和Nike或adidas Originals聯名款為主，因此首次推出自家運動鞋，格外引人注目。嶄新的PARABOLA鞋，其創作概念再度貫徹了品牌擅長自陰陽及氣的哲學概念汲取靈感，並使穿著者能用感受能量流動與平衡展現的勻稱美學。CLOT品牌創辦人陳冠希也解釋「拍照時有所謂三分法的構圖，我們就將這個想法結合陰陽和氣的概念，設計出自家鞋款」。因此PARABOLA鞋身曲面按「三分法」均勻分為三部分，為街頭時尚添注簡約的高級感。不僅如此，除了一般消費者能入手的全白版本，陳冠希還引用潮鞋界愛用手法，另外只替親朋好友推出薄荷綠版本，炒熱話題。

陳冠希還引用潮鞋界愛用手法，另外只替親朋好友推出薄荷綠版本PARABOLA鞋，炒熱話題。圖／CLOT提供

而日本潮牌BAPE®經典SK8 STA系列鞋款，也因應新的季到來，換上三種不同配色與材質，讓消費者搭配出精緻感。全新配色包含黑白、綠白和紫白，藉以迎合不同的品味和偏好。大膽色調和清爽的白色結合，並使用了人造鴕鳥皮革這種材料，來為運動鞋增添了一絲細膩質感，還提高耐用性和品質，創造觸感和視覺感受上的獨特性。

CLOT嶄新的PARABOLA鞋，鞋身曲面按「三分法」均勻分為三部分，為街頭時尚添注簡約的高級感。圖／CLOT提供

BAPE® SK8 STA鞋，7,999元。圖／BAPE®提供

BAPE® SK8 STA鞋，7,999元。圖／BAPE®提供