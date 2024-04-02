複雜色彩玩出時髦感 IKEA聯名荷蘭設計師新系列開賣了

當複雜色彩與極簡線條相遇，也能撞擊出超時髦的風格！IKEA與荷蘭色彩專家、設計師雙人組Raw Color共同合作，推出TESAMMANS聯名系列，即日起正式開賣，共使用了15種顏色，商品涵蓋金屬、織品、玻璃等等多樣化材質，共有17款商品，讓生活中充滿繽紛色彩。

Raw Color最擅長玩轉色彩，並以光影、線條與空間中的互動，呈現出嶄新的居家元素，整體設計都能看出跳脫框架，許多產品都能看出獨特風格，讓人一看就愛上，對於此次設計表示，色彩需要互相搭配，與其他顏色相鄰時，才能展現出真實個性。在TESAMMANS系列中，可看到不同顏色、材質、紋路與曲度的設計，售價從129～6,999元，馬上就能入手藝術品。

許多人家中都會放的收納櫃，TESAMMANS收納櫃附輪腳特別採用4面、不同角度開口，以粉色、橙色與芥末黃相接，特別設計出間距不同的鏤空直紋，讓推車移動時，視覺暫留產生莫列波紋（Moiré Effect）效果，還能隨時改變方向；TESAMMANS時鐘打破傳統造型，以草綠、嫩粉、寶藍三層鐘盤組成，以邊緣凸出的半圓取代傳統指針，隨著時間轉動，盤上的鏤空線條也會帶來視覺暫留的獨特效果。

客廳必備TESAMMANS收納邊桌，採用波紋鋼板製成，除了當邊桌外，下方還能收納物品，極簡風格首推TESAMMANS吊飾，以不同尺寸、顏色的微彎金屬片懸吊製成，加上居家的光線，隨著擺盪中，讓家中帶來流動感。

顏色相搭配產生出的真實個性，更能呈現在TESAMMANS萬用毯，看似色塊拼接，其實用無數線條組合而成，近距離就能看出不同線條色彩，為家中增加亮點；採用100%羊毛製成的TESAMMANS手工地毯，雙面皆可擺放，延長使用壽命。