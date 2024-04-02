最高省下近千元！85℃好友日「買2送1」可寄杯
85℃好友日來了！4/7周日全台門市優惠限定，當天大杯咖啡系列享買2送1優惠，大杯美式咖啡平均每杯47元，約67折，同一天還可享大杯咖啡系列「寄杯卡買2張送1張」特惠活動，每張寄杯卡10杯，等於買20杯送10杯，最高可以省下990元。
85℃全台門市目前使用的兩款咖啡豆：「義式咖啡豆」和「厚咖啡風味咖啡豆」，分別獲得2024食品界的米其林ITQI風味絕佳獎章評鑑兩星與一星獎章。其中，義式咖啡豆嚴選瓜地馬拉薇薇高地及新東方產區的阿拉比卡咖啡豆，多層次的溫和香氣、圓潤明亮的口感，尾韻帶有新鮮雪松與百合花香，入口滑順，曾在2014年國際專業評鑑機構COFFEE REVIEW評定91分高分；另一款厚咖啡風味咖啡豆香氣濃醇，厚重而不焦，尾韻帶有焦糖沁香，入口後餘韻悠長。
4/7好友日當天，85℃全台門市大杯咖啡系列不限冰熱通通買2送1，優惠活動限同品項，到門市現購現取，每人限購2組（共6杯），但85 Cafe APP線上訂餐外送/外帶、電話訂購等，無此優惠。
此外，如需大量購買，同一天也有大杯咖啡系列寄杯卡買2張送1張優惠，每張寄杯卡10杯，等同買20杯送10杯，一組三張寄杯卡限同品項，寄杯辦法依各門市公告為主。
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