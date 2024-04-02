藏家快收！蟬聯最佳獨立裝瓶廠 聖佛力35週年系列登場
2024年適逢蘇格蘭唯一連續三年蟬聯「最佳獨立裝瓶廠」的三冠王——聖佛力（Signatory Vintage）創立 35週年，以獨一無二的風格，造就蘇格蘭獨立裝瓶廠標竿。本次聖佛力悉心推出「35週年系列（35th Anniversary Collection）」，以 8款窖藏限量單桶原酒，橫亙 1970、1980 和1990 三段蘇格蘭威士忌的不同年代，是藏家不可錯過的珍藏逸品。台灣總代理廷漢企業也將於4月27日，在台北舉辦兩場「聖佛力『35週年系列』新品限定品酩會」，敬邀威士忌饕客一同感受珍稀老酒的絕佳風味。
聖佛力「35週年系列」由創辦人Andrew Symington慧眼獨具臻選橫跨1970至90年中令人驚歎並珍稀的單桶原酒，精心甄選來自布納哈本（Bunnahabhain）、 慕赫（Mortlach）、高原騎士（Highland Park）、 拉佛格（Laphroaig）以及不易找尋的布萊爾阿蘇（Blair Athol）與蘇格蘭現存最古老的酒廠陀崙特（Glenturret）共8款窖藏限量單桶原酒，酒體濃郁厚實、入口後的風味令人讚嘆。
每瓶「35週年系列」窖藏限量單桶原酒，皆裝盛於墨黑色鋼琴烤漆木盒內，以燙金設計呈現酒標增添尊榮感，而每只外盒皆有總裝瓶數及獨立編號，呼應著創辦人Andrew Symington獻給全球威士忌藏家們的最佳詮釋，並展現出聖佛力對威士忌工藝和品質的承諾。
本次「聖佛力『35週年系列』新品限定品酩會」將打造一場以風味貫穿蘇格蘭威士忌的不同風華年代的歷程，將帶領藏家走入帶有神秘色彩的獨立裝瓶廠的領域，感受來自蘇格蘭創辦人精湛眼光與獨特用桶的絕佳風味。
透過品酩會的體驗，一次可以鑑賞4款聖佛力的獨特酒款，包含35週年的限量新品，讓喜愛威士忌的玩家直接感受聖佛力窖藏限量原酒的獨特魅力。報名兩場即可完整鑑賞聖佛力「35週年系列」全品項酒款，同時也將搭配口感、層次豐富的佐酒小點，締造聖佛力傳奇、獨特的午後時光，活動費用每位每場2,980元。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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