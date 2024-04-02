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搶攻疫後航空商機 華航商務艙、豪經艙新款過夜包亮相

聯合報／ 記者甘芝萁
華航與潮流奢華品牌 MOSCHINO跨界合作，推出全新機上旅行包，即日起陸續於長程航線豪華商務艙嶄新登場。圖/華航提供
華航與潮流奢華品牌 MOSCHINO跨界合作，推出全新機上旅行包，即日起陸續於長程航線豪華商務艙嶄新登場。圖/華航提供

搶攻疫後航空市場商機，各家業者紛紛推出新服務。華航今宣布，與潮流奢華品牌 MOSCHINO跨界合作，推出全新機上旅行包，打造旅客專屬航空時尚單品，即日起陸續於長程航線豪華商務艙嶄新登場。豪華經濟艙也與Roots合作，打造機上舒適美好時光。

中華航空今宣布，與潮流奢華品牌 MOSCHINO跨界合作，推出全新機上旅行包，融合華航的環保永續理念，為客艙注入青春活力元素，打造旅客專屬航空時尚單品，即日起陸續於長程航線豪華商務艙嶄新登場。

長程航線豪華經濟艙也與加拿大休閒品牌Roots合作，共同對旅客展現對永續發展的承諾。首款旅行包採用Roots經典小木屋設計，紅白線條搭配灰色基調，彷彿與親朋好友在壁爐旁，共度美好時光，就像是旅客搭乘華航班機享受空中舒適自在的飛行體驗。

全新聯名機上旅行包內容物也精心挑選廣受好評的「ＭOROCCANOIL」摩洛哥系列保養品，包含護膚乳液、護唇膏、護髮精油等，依艙等精選包含潔齒套組、眼罩、耳塞、折疊鏡梳等備品，從包款至內容物均以環保材質構思，外包裝袋亦使用CPE生物可降解製成。

長程航線豪華經濟艙與加拿大休閒品牌Roots合作，採用經典小木屋設計，紅白線條搭配灰色基調，讓旅客感受全新飛行體驗。圖/華航提供
長程航線豪華經濟艙與加拿大休閒品牌Roots合作，採用經典小木屋設計，紅白線條搭配灰色基調，讓旅客感受全新飛行體驗。圖/華航提供

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