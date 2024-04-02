搶攻疫後航空商機 華航商務艙、豪經艙新款過夜包亮相

搶攻疫後航空市場商機，各家業者紛紛推出新服務。華航今宣布，與潮流奢華品牌 MOSCHINO跨界合作，推出全新機上旅行包，打造旅客專屬航空時尚單品，即日起陸續於長程航線豪華商務艙嶄新登場。豪華經濟艙也與Roots合作，打造機上舒適美好時光。

中華航空今宣布，與潮流奢華品牌 MOSCHINO跨界合作，推出全新機上旅行包，融合華航的環保永續理念，為客艙注入青春活力元素，打造旅客專屬航空時尚單品，即日起陸續於長程航線豪華商務艙嶄新登場。

長程航線豪華經濟艙也與加拿大休閒品牌Roots合作，共同對旅客展現對永續發展的承諾。首款旅行包採用Roots經典小木屋設計，紅白線條搭配灰色基調，彷彿與親朋好友在壁爐旁，共度美好時光，就像是旅客搭乘華航班機享受空中舒適自在的飛行體驗。