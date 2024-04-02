格蘭菲迪攜手二星渥達尼斯磨坊 限期推出星級餐酒體驗

蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌格蘭菲迪（Glenfiddich），為台灣市場帶來全新力作「格蘭菲迪18年新．雪莉單一麥芽威士忌」，開創雪莉桶陳威士忌前所未有的獨特風味。為讓台灣消費者深入感受新．雪莉的品味境地，格蘭菲迪即日起至4月21日攜手慕舍酒店，並與旗下於2023年斬獲台北米其林二星的全球唯一海外分店渥達尼斯磨坊（Molino de Urdániz）推出奢饗體驗，結合格蘭菲迪的開創精神，引領賓客探索米其林星級美食與雪莉桶新風味交織出的絕佳境界。

格蘭菲迪今年以「格蘭菲迪18年新．雪莉單一麥芽威士忌」，突破傳統雪莉風味界限。格蘭菲迪首席調酒師布萊恩．金斯曼（Brian Kinsman）表達了他的創作理念：「我希望融合三款雪莉桶各自獨特的風味特性，創造出一款全新的威士忌。」這款18年新．雪莉，展示了格蘭菲迪對雪莉桶熟成風格的全新詮釋，擁有無與倫比的活力和清新單寧感。這三款雪莉桶—Oloroso、Fino和Moscatel，各自貢獻了濃郁、輕盈香氣以及甜美風味，其獨特之處在於三者的完美融合，共同綻放出更加卓越和醉人的風采。

這次合作由格蘭菲迪和渥達尼斯磨坊共同為台灣的美食、美酒愛好者提供一場難忘的精緻用餐體驗，兩品牌以創新的精神和對品質的堅持，引領賓客進入一個由米其林美食和全新雪莉桶威士忌共同定義的全新境界。即日起至4月21日，凡於渥達尼斯磨坊享用經典或主廚推薦套餐，即贈「格蘭菲迪18年新．雪莉 單一麥芽威士忌」乙杯（30ml）。品嚐渥達尼斯磨坊品牌主理兼西班牙本店主廚David Yárnoz闊別一年、再度親臨台灣後創作的春季菜餐。此次取材自西班牙與台灣兩地大自然風貌，以高山、平原、大海為靈感帶來的全新料理。而「格蘭菲迪18年新．雪莉 單一麥芽威士忌」將Oloroso的濃郁厚實、Fino的香氣與Moscatel疊加的甜感巧妙交融，呼應渥達尼斯磨坊西班牙多元的料理文化與法式料理的細膩精髓。如欲更深層次體驗雪莉桶威士忌，可選購進階品酩套組，內含「格蘭菲迪12年天使雪莉」與「格蘭菲迪22年雪莉之王」，每套660元。

此外，即日起至4月21日，入住酒莊客房及以上房型，可於酒店Lounge Vino空中酒廊免費品飲「格蘭菲迪18年新．雪莉 單一麥芽威士忌」（30ml），體驗獨特的果香、杏仁糖、肉桂及蜂蜜的完美融合。對於喜愛特色調酒的賓客，酒廊亦提供由格蘭菲迪系列威士忌調製的3款獨家雞尾酒，每款起價450元，為您的味蕾帶來前所未有的享受。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康