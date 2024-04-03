又閣來矣！2024「勸世三姊妹」音樂劇三地巡演 台北歡喜開賣！

2023年現象級音樂劇，票比五月天難買，不論男女老少笑到肚子痛，哭到口罩全濕的本土音樂劇：由Sonicues躍演製作、大慕可可、聯合數位文創共同出品的「勸世三姊妹」今天歡喜宣告即將開啟2024年臺北、臺中、高雄巡演，6/15-6/30臺北場演出，將在4/12中午12:00 於OPENTIX售票系統全面開賣。創下一萬八千張票券秒殺的中文音樂劇「勸世三姊妹」，今年趁勢加碼，新一輪的巡演挑戰二萬五千人次，讓民眾更有機會搶到票，也帶來了新一波的宣傳視覺，帶給新朋友、老觀眾，不一樣的勸世新滋味。

去年破圈登上火球祭、Legacy舞台的音樂劇「勸世三姊妹」，今年帶著萬名觀眾的熱情，回到熟悉的劇場舞台，繼續為觀眾帶來「牽亡」的感動，以及面對自我的療癒與救贖。6/15-6/30強勢回歸臺北表演藝術中心演出，升級的音響設備，讓聽覺有演唱會等級的感官享受；視覺舞臺特別與極光工程合作，引進義大利Alfa System的旋轉舞台與英國Kinesys的自動控制系統，除了兼顧安全與美感，也讓旋轉舞台的演出畫面，流動更為順暢詩意，媲美百老匯演出水準。張擎佳、張芳瑜、宮能安、呂承祐、王為等原班人馬再戰勸世，還有新演員葉文豪加入主要角色，演員之間迸出新火花，令人期待。

你還記得那個台味十足、嗆辣有勁，身世又讓人心疼的「宋國珍」嗎？ 由Sonicues躍演演出製作的「勸世三姊妹」，集結躍演藝術總監曾慧誠、金鐘編劇詹傑、音樂總監康和祥黃金陣容打造。以虎尾鄉下家庭的三姊弟的家族故事作為出發，講述大姊宋國珍從小「姊代父職母職」，一手拉拔弟妹長大，養成嗆辣不服輸的個性。因為家族遺產而回鄉的三姊弟，和故鄉親族間發生的逗趣故事。