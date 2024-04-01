Nespresso推「能量咖啡膠囊」 加了維他命、人參超有創意
再撐2天就可以放連假！上班族除了每天早上靠咖啡香喚醒一天精神，看準現代人注重健康養生的需求，Nespresso一次滿足雙重願望，首度在台推出全新「Vertuo能量咖啡」，為咖啡愛好者帶來全新的咖啡體驗。
Vertuo能量咖啡首波推出「活力維他咖啡」與「元氣人參咖啡」2種風味，其中活力維他咖啡，以梅絡茲歐咖啡為基底，調和以口感滑順的穀物香調為特色的巴西波旁阿拉比卡豆，並添加維他命B12；元氣人參咖啡則是以雙份濃縮咖啡杜加為基底，調和來自拉丁美洲阿拉比卡豆與烏干達羅巴斯塔豆，並添加人參萃取物，與柔和甜香的焦糖風味完美融合，且帶有麥芽穀物香調和淡淡的水果香氣，2款都適合添加牛奶飲用，讓風味更香醇滑順，滿足忙碌生活中能量補給的需求。
此外，Nespresso也提前為即將到來的母親節帶來專屬咖啡機、咖啡組合優惠，即日起至5月15日，全系列咖啡機5.9折起，繽紛亮眼的Vertuo POP咖啡機更首次祭出幸福優惠價3,490元；另外還有Vertuo POP午後香醇50顆裝–清新綠組合，優惠價只要4,540元，或咖啡機搭配任選50顆咖啡膠囊享現折300元優惠。已經擁有咖啡機的用戶，即日起至4月24日，凡購買任150顆膠囊，即贈NOMAD輕量咖啡隨行杯赤陶粉乙個。
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