Nespresso推「能量咖啡膠囊」 加了維他命、人參超有創意

再撐2天就可以放連假！上班族除了每天早上靠咖啡香喚醒一天精神，看準現代人注重健康養生的需求，Nespresso一次滿足雙重願望，首度在台推出全新「Vertuo能量咖啡」，為咖啡愛好者帶來全新的咖啡體驗。

Vertuo能量咖啡首波推出「活力維他咖啡」與「元氣人參咖啡」2種風味，其中活力維他咖啡，以梅絡茲歐咖啡為基底，調和以口感滑順的穀物香調為特色的巴西波旁阿拉比卡豆，並添加維他命B12；元氣人參咖啡則是以雙份濃縮咖啡杜加為基底，調和來自拉丁美洲阿拉比卡豆與烏干達羅巴斯塔豆，並添加人參萃取物，與柔和甜香的焦糖風味完美融合，且帶有麥芽穀物香調和淡淡的水果香氣，2款都適合添加牛奶飲用，讓風味更香醇滑順，滿足忙碌生活中能量補給的需求。