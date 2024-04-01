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7款精品級甜點系可頌來了！Buttered Flour進駐信義區

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
「Buttered Flour」品牌開幕以7款法式甜點系可頌為主力。圖／Miacucina集團提供
「Buttered Flour」品牌開幕以7款法式甜點系可頌為主力。圖／Miacucina集團提供

Miacucina 集團旗下最新品牌「Buttered Flour」，探索奶油、麵粉、鹽加上職人功力所能賦予「酥皮」的美味程度，即日起正式進駐新光三越 A4館B2，共提供7款甜點系可頌與1款原味可頌，有8種不同選擇。

為了製作出在口感與風味上，都能與奶油餡完美融合的可頌，「Buttered Flour」烘焙團隊在每個環節上進行升級與改良，從素材的選擇、麵團的發酵方式與溫、濕度的控制到烘焙溫度，試圖製作出在台灣潮濕的氣候下，仍能保持層層薄脆、內裡質地柔軟的可頌。

團隊選用來自法國的T55麵粉，以及法國愛樂薇（Elle & Vire）天然發酵奶油，搭配來自法國布列塔尼天然鹽田的葛洪德（Guerande）海鹽，製作出尺寸在14 公分Ｘ6公分、折疊達12層的可頌，達成甜點系可頌的最佳比例。

除講究可頌的口感，「Buttered Flour」更追求內餡的風味與層次；選擇以輕盈滑順的慕斯琳奶餡（Crème Mousseline )為內餡主體，水果口味則以凝乳（Curd）保留果味芬芳，即便完食一整個甜點可頌也沒有負擔。

「莊園榛果巧克力可頌」（155元）內餡以百分之百榛果醬搭上Michel Cluizel可可粉，再加上烘烤過的榛果碎增加口感；外層則裹上苦味恰到好處的法芙娜（Valrhona）莊園巧克力，內外交疊出更飽滿、豐富的可可滋味。

「玫瑰覆盆子可頌」（155元）在可頌中填入覆盆子果醬與玫瑰糖漿調製出的香滑慕斯琳奶餡，並在其中混入乾燥覆盆子粒，品嚐時無預警地咬到果粒時，瞬間拔尖的酸味帶來驚喜。

「檸檬迷迭香可頌」（155元）填入與法式經典甜點檸檬塔相同的檸檬凝乳，明亮的酸味穿透醇厚的奶油味，加入切碎的迷迭香更顯清新、耐吃與可口，外層裹上法芙娜哪牛奶巧克力，再撒上杏仁角、萊姆皮與檸檬皮，從外形到口味都翻轉經典。

「美人紅心芭樂可頌」（155元）將紅心芭樂製作成凝乳包入可頌，完整保有與奶油勢均力敵的果香。享用時除了感受紅心芭樂慕斯琳的甜美，外層乾燥玫瑰也帶來優雅的花香。

「靜岡抹茶提拉米蘇可頌」（155元）以馬茲卡朋起司（Mascarpone）的溫柔奶香與卡魯哇奶酒（Kahlúa）帶來熟悉的滋味，搭配靜岡濱佐園風味圓融的抹茶，讓屬於大人的苦味更加細膩。

「黑芝麻可頌」（155元）以台灣黑芝麻醬製作奶餡，並加入煎茶粉，讓綠茶特有的海苔、青草味，在奶餡中作用出宜人的酸香，為這款可頌憑添美麗的意外。

「杏仁海鹽焦糖可頌」（155元）以海鹽勾勒出焦糖的香甜與苦味，並匠心獨具地附上比利時蓮花脆餅，濃郁如牛奶糖般的香甜，加上肉桂的刺激，帶來多重的風味與享用樂趣。

◎Buttered Flour

．地址：台北市信義區松高路19號B2 （新光三越A4）

．營業時間：週一至週四、週日，11:00～21:30 ；週五、六，11:00～22:00

檸檬迷迭香可頌。圖／Miacucina集團提供
檸檬迷迭香可頌。圖／Miacucina集團提供
莊園榛果巧克力可頌。圖／Miacucina集團提供
莊園榛果巧克力可頌。圖／Miacucina集團提供
「Buttered Flour」堅信酥皮點心的美味基礎，來自職人以雙手的溫度充分揉捻優質的奶油與麵粉。圖／Miacucina集團提供
「Buttered Flour」堅信酥皮點心的美味基礎，來自職人以雙手的溫度充分揉捻優質的奶油與麵粉。圖／Miacucina集團提供
美人紅心芭樂可頌。圖／Miacucina集團提供
美人紅心芭樂可頌。圖／Miacucina集團提供
「Buttered Flour」正式進駐新光三越A4。圖／Miacucina集團提供
「Buttered Flour」正式進駐新光三越A4。圖／Miacucina集團提供

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