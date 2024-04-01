《神之雫》作者命名！智利「銀之雫葡萄酒」登陸台灣

來自智利瑪帝酒莊的「銀之雫葡萄酒」，是目前世界上唯一使用清酒酵母發酵的葡萄酒，獨特的吟釀香氣，展現出有別於一般葡萄酒的雅緻風味。這系列酒款的獨特風韻，更獲得知名葡萄酒漫畫《神之雫》作者亞樹直姊弟青睞，親自為酒款命名及設計酒標。酒莊莊主兼首席釀酒師巴斯卡．瑪帝（Pascal Marty），受總代理黑松公司邀約親自來台，為台灣酒饕介紹微醺新選。

智利瑪帝酒莊莊主兼首席釀酒師巴斯卡．瑪帝，曾任職於法國知名酒莊集團多年，並推動OPUS ONE、ALMAVIVA等知名酒款。他自豪地介紹「銀之雫」是他釀造生涯中的獨特之作，且身為「日本清酒釀造協會」唯一的外國成員，獲得協會同意將清酒酵母運用在葡萄酒釀製上，是世界上唯一使用清酒酵母釀製的葡萄酒。

「當時我將新酒寄給『神之雫』漫畫作者亞樹直姊弟品酩，有幸獲得他們為這系列親自命名，因入喉後感受到如銀鈴般地純淨與清脆，故以『銀』為酒款起名；而『雫』則是日文的水滴，用來形容帶有大吟釀香氣的酒滴滴落時的雅緻風味。」巴斯卡．瑪帝表示：「我十分喜歡『銀之雫』這個象徵著銀色水滴的美麗名字，充分表現出酒款優雅的特質。」

不僅風味出眾，「銀之雫」的酒標同樣是由日本葡萄酒漫畫《神之雫》作者亞樹直姊弟親自設計，金屬水滴狀圖樣悄悄藏著日文「雫」字（「雫」意即水滴）；酒標上方不規則的稜線，是以智利安地斯山脈的山脊輪廓描繪，左右兩側折線為臨海、靠山的國界，象徵「銀之雫」原產地；下方則以法文寫上Goutte D'Argent，也就是「銀之雫」之意，極具巧思的設計表達酒款結合了法國、智利及日本為一體的特色。

目前「銀之雫」全系列共有三款葡萄酒——「銀之雫白蘇維翁」、「銀之雫莎當妮」、「銀之雫黑皮諾」。「銀之雫白蘇維翁」酸度適中的綿密酒質，圓潤風韻中蘊含柑橘與烤麵包香氣，在口中達成完美平衡。「銀之雫莎當妮」為不過桶的夏布利風格，經長時間低溫發酵，入喉富有迷人的中高酸度，尾韻縈繞著大吟釀般的稻花香氣，深邃又不失滑順。系列中唯一的紅酒，「銀之雫黑皮諾」純淨輕盈的酒體，呈現絕美紅寶石色澤，單寧細緻又融合些許礦物風味，新鮮果香中點綴花崗岩與皮革香氣，餘韻悠遠綿長。其中「銀之雫白蘇維翁」，更令日本女生愛不釋手，連續兩年榮獲日本女性葡萄酒大獎「櫻花賞」肯定。

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結合智利、日本與法國元素的「銀之雫」特色酒標，是由知名葡萄酒漫畫《神之雫》作者亞樹直姊弟親自設計。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黑松引進全球唯一清酒酵母釀製葡萄酒「銀之雫」。黑松公司特助張建章（左起）、釀酒師巴斯卡．瑪帝、黑松公司董事長張斌堂、黑松公司總經理張智鈞合影。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「銀之雫白蘇維翁」細緻酒體中蘊含吟釀香氣，連續兩年榮獲日本女性葡萄酒大獎「櫻花賞」的肯定。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康