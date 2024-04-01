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全家聯手3大宮廟獨賣「女神保庇卡」張張回饋11% 澎湖花火節必吃「仙人掌霜淇淋」4/20重磅回歸

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家便利商店攜手大甲鎮瀾宮、新港奉天宮、西螺福興宮3大宮廟，於4月3日開賣3款「女神保庇卡」，搭配復古閃卡設計，每張售價600元，張張回饋11％，保證獲得666元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手大甲鎮瀾宮、新港奉天宮、西螺福興宮3大宮廟，於4月3日開賣3款「女神保庇卡」，搭配復古閃卡設計，每張售價600元，張張回饋11％，保證獲得666元。圖／全家便利商店提供

一年一度「瘋媽祖」，全台規模最大的大甲媽祖遶境盛事將於4月5日起駕，全家便利商店瞄準「女神商機」，攜手大甲鎮瀾宮、新港奉天宮、西螺福興宮3大宮廟，於4月3日上午10:00開賣3款「女神保庇卡」，搭配復古閃卡設計，左右搖晃將顯現宮徽或媽祖肖像，每張售價600元，張張回饋11%，保證獲得666元，讓消費者遶境發財金再放大。

因應連假及遶境人潮，全家更自4月3日至4月7日連續5天，集結逾百款商品第2件4折優惠，搭配指定銀行信用卡，消費滿500現折50元；同時，遶境路線周邊店舖更針對方便帶著走的鮮食、麵包與瓶裝水等商品加強備貨。4月30日前會員於實體店舖消費滿168元，還可參加APP「女神抽獎趣」活動，有機會抽中價值近6萬元大甲媽黃金擺件與16,800元全家紅利金，買越多中獎機會越高。

緊接著4月10日至4月23日連續2週，全家APP加碼再推「女神刮刮樂」好康3重抽，每張200元，至少可獲得210元全家紅利金與Fa點66點，會員每日限購3張，最高則可刮中紅利金400元與Fa點6,666點。

另外，全家也搶先預告每年夏天最大的國旅盛會「澎湖國際海上花火節」即將於5月2日正式登場，全家第4年與澎湖縣政府合作，除了設計限量版花火節明信片，每張都附有商品兌換條碼，有機會獲得FMC小分子氣泡水或酷繽沙，共有3款卡面，將於4月18日花火節現場發放，完成指定活動問卷即贈送1張；今年同樣也提供交通票券優惠，4月17日至7月31日憑台灣本島到澎湖的機票、船票可至澎湖當地全家享Let’s Café大杯經典美式、私品茶仙女紅茶、酷繽沙、FMC古早味紅茶、FMC四季春青茶，5種商品買1送1優惠；周末期間再加碼，經典原味熱狗也可買1送1。

夏季去澎湖絕不能錯過的還有全家在地限量、好吃又好拍的Fami!ce「仙人掌霜淇淋」，今年將於4月20日起限時登場，只要在全家官方粉絲團活動指定貼文下方分享澎湖地區的風景照、Fami!ce「仙人掌霜淇淋」等照片並標記好友，就有機會抽到Fami!ce霜淇淋、限量明信片。5月1日起還有推出在澎湖當地全家單筆消費滿500元送航海王人氣角色杯墊或悪魔果實毛巾的滿額贈活動。

憑台灣本島至澎湖的機票或船票（含電子登機證）至澎湖縣全家便利商店，即可享多款商品買1送1。圖／全家便利商店提供
憑台灣本島至澎湖的機票或船票（含電子登機證）至澎湖縣全家便利商店，即可享多款商品買1送1。圖／全家便利商店提供
全家Fami!ce仙人掌霜淇淋再復出，到澎湖必吃，錯過再等一整年。圖／全家便利商店提供
全家Fami!ce仙人掌霜淇淋再復出，到澎湖必吃，錯過再等一整年。圖／全家便利商店提供
全家與澎湖縣政府合作，設計限量版花火節明信片，3款卡面，每張都能看到最絢爛的花火節煙火，送禮收藏兩相宜。圖／全家便利商店提供
全家與澎湖縣政府合作，設計限量版花火節明信片，3款卡面，每張都能看到最絢爛的花火節煙火，送禮收藏兩相宜。圖／全家便利商店提供

大甲媽祖 澎湖縣 遶境

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