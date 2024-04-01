Converse再攜手人氣設計師 重新詮釋「合二為一」解構經典鞋款
如果想入手獨特外觀與經典並存的潮鞋，相信Converse再度與中國大陸設計師品牌FENG CHEN WANG合作的2-in-1 CHUCK 70概念設計就是最好選擇。設計師將兩雙鞋款，解構之後再拼接成一雙鞋，體現「合二為一」的理念，讓人難忘其獨特。
兩個月前，Converse與FENG CHEN WANG就曾以2-in-1的概念翻玩了CHUCK 70低筒帆布鞋，既造成熱烈討論，上市後更是迅速銷售一空。沒想到在日前落幕的香港潮流市集，FENG CHEN WANG在自己的陳列攤位上，帶來了新款2-in-1 CHUCK 70概念鞋，讓人側目。即使仍是解構、重組的手法，但全新的2-in-1 CHUCK 70鞋，保有招牌帆布鞋的輪廓，卻加入像是涼鞋般的細節，透過黑、白配色呈現，詮釋FENG CHEN WANG想表達的「與另一半一起創造下一個未來」的理念。預計將於4月30日起於Converse A11 Next專賣店及指定通路限量發售。
前有Converse與FENG CHEN WANG跨界合作新潮鞋，PUMA則邀請了紐約華裔女性藝術家Sophia Chang相隔10年再度攜手，打造一系列女性聯名單品。此次以女子籃球作為靈感來源，搭配柔和粉嫩色調創造出女孩感十足的Suede與Palermo鞋款。像是人氣的Palermo by SOPHIA CHANG德訓鞋，利用純白皮革鞋面拼接米色麂皮，鞋側畫上芋紫色麂皮彎刀，更可在窺見籃球主題插畫圖樣，無論是搭配運動休閒或是初夏洋裝都精彩。
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