快訊

00940投資人別灰心 尾盤神秘大戶狂敲逾百筆「499張買單」

找到了！花蓮六順山「輕裝女山友」失聯5天 躲樹根喝水挺過來

Converse再攜手人氣設計師 重新詮釋「合二為一」解構經典鞋款

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Converse x FENG CHEN WANG 2-in-1 CHUCK 70聯名系列鞋，4,580元。圖／Converse提供
Converse x FENG CHEN WANG 2-in-1 CHUCK 70聯名系列鞋，4,580元。圖／Converse提供

如果想入手獨特外觀與經典並存的潮鞋，相信Converse再度與中國大陸設計師品牌FENG CHEN WANG合作的2-in-1 CHUCK 70概念設計就是最好選擇。設計師將兩雙鞋款，解構之後再拼接成一雙鞋，體現「合二為一」的理念，讓人難忘其獨特。

日前落幕的香港潮流市集，FENG CHEN WANG在自己的陳列攤位上，帶來了新款2-in-1 CHUCK 70概念鞋。圖／Converse提供
日前落幕的香港潮流市集，FENG CHEN WANG在自己的陳列攤位上，帶來了新款2-in-1 CHUCK 70概念鞋。圖／Converse提供

兩個月前，Converse與FENG CHEN WANG就曾以2-in-1的概念翻玩了CHUCK 70低筒帆布鞋，既造成熱烈討論，上市後更是迅速銷售一空。沒想到在日前落幕的香港潮流市集，FENG CHEN WANG在自己的陳列攤位上，帶來了新款2-in-1 CHUCK 70概念鞋，讓人側目。即使仍是解構、重組的手法，但全新的2-in-1 CHUCK 70鞋，保有招牌帆布鞋的輪廓，卻加入像是涼鞋般的細節，透過黑、白配色呈現，詮釋FENG CHEN WANG想表達的「與另一半一起創造下一個未來」的理念。預計將於4月30日起於Converse A11 Next專賣店及指定通路限量發售。

前有Converse與FENG CHEN WANG跨界合作新潮鞋，PUMA則邀請了紐約華裔女性藝術家Sophia Chang相隔10年再度攜手，打造一系列女性聯名單品。此次以女子籃球作為靈感來源，搭配柔和粉嫩色調創造出女孩感十足的Suede與Palermo鞋款。像是人氣的Palermo by SOPHIA CHANG德訓鞋，利用純白皮革鞋面拼接米色麂皮，鞋側畫上芋紫色麂皮彎刀，更可在窺見籃球主題插畫圖樣，無論是搭配運動休閒或是初夏洋裝都精彩。

PUMA Palermo SOPHIA CHANG休閒鞋，4.080元。圖／PUMA提供
PUMA Palermo SOPHIA CHANG休閒鞋，4.080元。圖／PUMA提供

PUMA Suede Classic SOPHIA CHANG休閒鞋，4,180元。圖／PUMA提供
PUMA Suede Classic SOPHIA CHANG休閒鞋，4,180元。圖／PUMA提供

PUMA 另一半 設計師

延伸閱讀

收益型基金 兩類超夯

《蔚藍檔案》宣布推出「柴關拉麵」袋裝泡麵 預計看得到吃不到！

日本人氣彩妝Three宣布撤出台灣，登台十週年因為「這原因」將在5月退出市場！

人氣韓漫改編動畫《我獨自升級》第二期製作確定 繼續我獨自整形！

相關新聞

吃牛排送生蠔！王品集團The Wang牛排館連送30天

位於台中七期商圈的王品集團旗下最頂級牛排「THE WANG」，被網友譽為「台中必吃牛排餐廳」，即日起推出「厚切丁骨牛排」...

Converse再攜手人氣設計師 重新詮釋「合二為一」解構經典鞋款

如果想入手獨特外觀與經典並存的潮鞋，相信Converse再度與中國大陸設計師品牌FENG CHEN WANG合作的2-in-1 CHUCK 70概念設計就是最好選擇。設計師將兩雙鞋款，解構之後再拼接成一雙鞋，體現「合二為一」的理念，讓人難忘其獨特。

TOMMY HILFIGER再邀韓團STRAY KIDS拍形象大片 Felix、鉉辰散發致命吸引力！

美國時尚品牌TOMMY HILFIGER去年秋季首度與韓國第五代男子團體STRAY KIDS合作拍攝形象廣告，既有效轉化成銷售成績，更引起熱烈討論。於是這季雙方再度攜手，重新詮釋對現代經典學院風格最初的理念，人氣成員們Felix、鉉辰更是帥出新高度！

百達翡麗2024珍稀工藝展 4月13日起日內瓦登場

百達翡麗（Patek Philippe）將自4月13日起至27日止，假日內瓦百達翡麗沙龍（Rue du Rhône 41...

歡慶兒童節 金車柏克金餐酒集團連續7天祭優惠

金車柏克金餐酒集團旗下「柏克金啤酒餐廳」以及「柏克金燒肉屋」為歡慶兒童節，即日起至4月7日祭出各種消費優惠。凡12歲以下...

中台灣第一家「小狐狸」Maison Kitsuné來了！Blackpink Jennie同款背心、開襟衫都買得到

台中的朋友們久等了！被消費者暱稱為「小狐狸」的時尚品牌Maison Kitsuné正式進駐新光三越台中中港店，而這也是品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。