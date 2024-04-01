吃牛排送生蠔！王品集團The Wang牛排館連送30天

位於台中七期商圈的王品集團旗下最頂級牛排「THE WANG」，被網友譽為「台中必吃牛排餐廳」，即日起推出「厚切丁骨牛排」桌邊焰火展演，搭配專業侍酒（Wine Pairing）服務，體驗最頂級的約會儀式感。4月1日至30日期間，到店消費兩客套餐，憑官網指定活動畫面，再享「日本北海道空運厚岸活生蠔」1份，品嚐來自大海的禮讚。

「THE WANG」於4月1日至30日期間贈「蠔」禮，到店消費2客套餐，憑官網指定活動畫面，享期間限定「日本北海道空運厚岸活生蠔」1份，價值780元。嚴選北海道厚岸町生蠔，經淡水與海水滋養，肉質飽滿滑嫩，風味甘甜，桌邊提供現開生蠔服務，並以檸檬香茅風味的粉紅冰沙裝盛，最後點綴櫻花瓣、魚子醬。

此外，「THE WANG」為愛侶們提供最難忘的約會體驗，即日起推出桌邊焰火演出，將明星經典雙人主餐「乾式熟成28天美國PRIME等級厚切丁骨牛排」於桌邊點火炙烤焦香，淬煉出迷人起司風味，再現刨檸檬絲增添清爽果香，可同時品嚐紐約客及菲力兩種牛排口感，再經骨邊二次回烤，提供迷人的酥香滋味。主餐也可選擇來自日本鹿兒島的「日本A5和牛肋眼」，主廚在餐桌前點火煙燻蘋果木與檸檬葉，並現剪馬鬱蘭、迷迭香，磨製成香草風味鹽，為油脂豐美的和牛增添清新的草本香氣。