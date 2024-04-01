歡慶兒童節 金車柏克金餐酒集團連續7天祭優惠

金車柏克金餐酒集團旗下「柏克金啤酒餐廳」以及「柏克金燒肉屋」為歡慶兒童節，即日起至4月7日祭出各種消費優惠。凡12歲以下孩童至柏克金啤酒餐廳用餐、且消費達低消，點購特定品項的燉飯或義大利寬麵，可享「買大送小」優惠；點購香煎肋眼牛排12盎司，即贈送小份德式慢燉牛頰。「柏克金燒肉屋」則推出「大人的兒童節」，來店用餐達低消，與店員對戰獲勝即可抽A5和牛。針對柏克金餐酒會員，另有加碼好康相贈。

柏克金餐酒會員於活動期間有12歲以下孩童同行、至以上兩家餐廳用餐，結帳時再加送「1+1聯合優惠套票」共4張，內含免費大杯啤酒及美牛胸腹肉等，總贈送價值超過800元。

「柏克金啤酒餐廳」針對廣受客人好評的燉飯和義大利麵祭出優惠，凡12歲以下孩童（需出示證件）來店用餐且消費達低消，點購松露奶油雞肉燉飯（360元）、香草豬青醬燉飯（360元）、蘆筍蛤蠣寬麵（380元）或波隆納牛肉醬寬麵（350元），即享「買大送小」優惠，4品項可任選混搭。若點購香煎肋眼牛排12盎司（1,350元），即贈小份德式慢燉牛頰。以上價格均不含服務費，優惠適用時段為平日（4月1日至3日）下午5點半之後的晚餐時段，以及假日（4月4日至7日）全天。

「柏克金燒肉屋」特別舉辦「大人的兒童節」，活動期間凡至店內用餐、且消費達低消，每桌可與服務人員玩對戰小玩具一次，勝利即可享戳戳樂抽獎一次，豐富獎品包括日本A5和牛、伊比利豬、桂丁雞、柏克金啤酒等，抽到即可馬上享用。

柏克金餐酒會員於活動期間有12歲以下孩童同行、至以上兩家餐廳用餐，結帳時再加送「1+1聯合優惠套票」共4張，內含免費大杯啤酒及美牛胸腹肉等，總贈送價值超過800元。