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星巴克第2杯半價！南高屏限定 憑TPASS月票爽喝1個月
南高屏星迷快揪喝！星巴克宣布將於4月1日至30日，推出「星巴克美好小旅行．出發｜高雄、南高屏通勤月票TPASS限定」優惠活動，凡持「高雄399通勤月票」或「南高屏999通勤月票」TPASS電子票證或實體交易明細，至星巴克台南、高雄、屏東實體門市，點購2杯「大杯以上」口味、冰熱皆一致的飲料，即可享「第2杯半價」優惠。
優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。原價購買與享有優惠折扣之飲料，如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。單筆交易最高限購4杯（2杯支付原價，2杯支付半價），並限當場一次領取。
要注意的是，「星巴克美好小旅行．出發｜高雄、南高屏通勤月票TPASS限定」優惠活動並不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂以及行動預點服務。詳細銷售辦法，依星巴克網站公告為主。
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