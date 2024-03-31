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傳奇攝影師Annie Leibovitz邁向不朽之路 有Louis Vuitton來力挺

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
女攝影師Annie Leibovitz（左）於法蘭西藝術院外國院士任命典禮中，自Anna Wintour（右）手中接下院士之劍。圖／Louis Vuitton提供
女攝影師Annie Leibovitz（左）於法蘭西藝術院外國院士任命典禮中，自Anna Wintour（右）手中接下院士之劍。圖／Louis Vuitton提供

史上最偉大女攝影師Annie Leibovitz傳奇紀錄再添一筆！憑藉在視覺影像世界的非凡成就，成為法蘭西藝術院外國院士，在盛況空前的任命典禮中，身穿路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）為其特製的院士服，並自時尚女魔頭Anna Wintour手中接下院士之劍，讓「Annie Leibovitz」之名成為不朽。

時裝設計師Giambattista Valli、Guillaume Henry和Harris Reed、龐克教母Patti Smith和被稱為是Anna Wintour敵手的Carine Roitfeld等人，都為攝影師Annie Leibovitz成為法蘭西藝術院外國院士而齊聚一堂。這是一場打破時尚與藝術、文化的跨界典禮，法國學術界更普遍認為，能成為這所著名機構成員，都配擁有「不朽」封號。特別的是Annie Leibovitz是接替2019年辭世的現代主義建築大師貝聿銘空缺，成為法蘭西藝術院極少數的準外國會員之一。

LV女裝藝術總監Nicolas Ghesquière操刀，以2017年春夏女裝系列禮服長外衣為基礎，為Annie Leibovitz特製法蘭西藝術院院士服。圖／Louis Vuitton提供
LV女裝藝術總監Nicolas Ghesquière操刀，以2017年春夏女裝系列禮服長外衣為基礎，為Annie Leibovitz特製法蘭西藝術院院士服。圖／Louis Vuitton提供

在這場任典禮，不僅有Annie Leibovitz在各領域名人好友到場支持，長年合作的Louis Vuitton亦由女裝藝術總監Nicolas Ghesquière操刀，以2017年春夏女裝系列禮服長外衣為基礎，耗費400小時來重新詮釋詮釋法蘭西藝術院院士服。這件特製的院士服，最顯眼處就是黃銅色調橄欖葉形狀的純手工刺繡圖案，對稱分布在衣領、前襟和袖子上。除了外套還包含煙管褲和白色府綢襯衫，且襯衫領口有著手工打褶蝴蝶結裝飾。特製院士服是使用常製作男士晚禮服的黑色grain de poudre羊毛材質製成，擁有細膩紋理與手感，最能烘托Annie Leibovitz的偉大成就。

攝影師Annie Leibovitz身穿的特製法蘭西藝術院院士服，有著黃銅色調橄欖葉形狀的純手工刺繡圖案裝飾，耗費400小時縫製完成。圖／Louis Vuitton提供
攝影師Annie Leibovitz身穿的特製法蘭西藝術院院士服，有著黃銅色調橄欖葉形狀的純手工刺繡圖案裝飾，耗費400小時縫製完成。圖／Louis Vuitton提供

LV 院士

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