影／星宇航空台中啟航 張國煒：盼台中機場成為桃機第二備用機場

星宇航空今天正式啟航台中航線，首波航點包括日本高松、澳門及越南峴港，今天一早搭日本高松旅客興奮說，終於不用趕到桃園機場搭機到日本；星宇航空董事長張國煒說，桃園機場運能緊張，他認為台中機場潛力大，希望台中機場可發展成桃園機場的第二備用機場，甚至是衛星機場。

中部旅客出國直飛班機有更多選擇，星宇航空首班日本高松航班今天早上出發前，星宇航空在台中機場大廳舉辦首航聯合剪綵儀式，董事長張國煒、策略長劉允富、立委蔡其昌、何欣純、台中市長盧秀燕、台中市觀光旅遊局長陳美秀及台中航空站主任張瑞澍等人，為星宇航空的台中開航剪綵。

搭乘首班到日本高松的張姓夫妻說，他們聽到台中機場有直飛日本班機後，2個月前訂位才知道很搶手，希望將來能增加航點，或包機改為定期班，方便自由行。這次開航包括日本高松每周3班，越南峴港每周3班，澳門線每周8班，天天飛。

星宇航空董事長張國煒表示，台中是星宇航空在台灣的第二個據點，他感謝各主管機關及相關單位協助，也謝謝公司全體同仁努力。星宇航空成立的初衷要提供國人及國際旅客舒適安全的飛航服務，他說台中是充滿魅力的城市，具有獨特的地理優勢和豐富的觀光資源，此次開航三條航線：高松、澳門和峴港，期待帶給中部旅客享受更便利的服務，也希望能為中部帶來更多國際旅客。

張國煒說，星宇航空目前有22條航線運行，台中是該公司重要戰略點，10多年前他到台中航空站，這次再來看進步很大，但還是有進步空間，他說星宇航空對台中有規劃與想法，桃機運能已非常飽和，處於緊張狀態，這是台中機場很好的機會，連高雄小港機場運能也非常緊迫，台中機場要發展成國際機場，現在非常有機會。

張國煒表示，星航航空是第一個到台中落地生根航空公司，他一直有個想法，台中機場應該發展成桃園機場第二個備用機場，甚至是衛星機場，這對台灣民航業很重要，因為台灣現在出國人數恐怖到有點嚇人，比國旅多，代表台灣消費力非常高，依這種發展情形，只靠桃園機場不夠，星宇航空希望搶奪先機，先占先贏。他希望台中機場後補給和免稅艙等問題，可獲得協助與解決。要將航線開更多，方便中部旅客搭乘。

台中市長盧秀燕表示，疫情後希望國際航線趕快恢復，促進中部觀光，台中機場目前已有7條定期航線，5條是不定期的包機，共12條航線，已恢復疫情前9成航線，虎航已確定今年7月要加開台中到日本東京、名古屋、韓國釜山，再加上這3條線，台中機場航線就會超過疫情前航線。中部旅客出國更方便，外國遊客到中部，帶動觀光。

立委蔡其昌表示，感謝星宇航空選擇把台中機場作為重要的發展據點，這是所有中部人共同的期待。為了疫情後航線復甦，他去年年底邀請交通部、民航局及星宇航空公司協調，希望爭取星宇航空開拓台中國際機場的航線，服務大台中的旅客。

蔡其昌說，去年協調的航線包含台中飛東京、大阪、沖繩及札幌，但因為這4個機場，日本地勤量能不足，因此仍在等待，星宇航空很積極，今天就先開航台中到高松的航線，希望未來在今年年底前，也能夠聽到好消息，繼續拓展日本重要城市的航線。

蔡其昌說，未來會持續向交通部、民航局爭取，台中國際機場開發更多的航班與航點，只要有任何航空公司願意執飛，他一定排除萬難、全力協助，讓願意在台中發展的航空公司，能夠得到最大的助力。