低調貴婦最愛！Valextra和微風百貨說掰掰 全台唯一專賣店搬進敦南SOGO

義大利頂級皮具品牌Valextra在結束微風百貨信義的據點後，搬進了以精品為主的敦南SOGO百貨，透過簡約店裝與新季度包款，繼續傳遞低調風格美學。

沒有顯著Logo以及消費者熟悉的袋包樣式，但Valextra仍舊是貴婦、名媛們的最愛品牌之一。2022年首度來台展店，原先第一家門市更是與Louis Vuitton、LOEWE等國際精品當鄰居。不過經過兩年時間的銷售觀察，加上門面位置不顯著，於是選擇離開信義區，回到傳統的奢侈品牌消費主力市場「敦南SOGO百貨」。全新店面延續了Valextra一貫低調作風，以墨綠色和招牌羊皮紙白為主題來設計店裝，呈現簡約不失質感的氛圍。雖然坪數與先前店面相去不遠，但格局更利於完整呈現品牌特色，一踏進Valextra專賣店，視覺立刻會被右側掛滿各色Tric Trac包所吸引，並搭配了兩張亮橘色設計師椅，讓空間更加有趣。

一踏進Valextra專賣店，視覺立刻會被右側掛滿各色Tric Trac包所吸引。圖／Valextra提供

而且為了全台唯一的新店開幕，Valextra更帶來數款春夏才推出的袋包，像是以品牌最具代表性的Millepunte頂級小牛皮製成VV Hobo腋下包，就是全新設計。雖說Valextra並沒有Logo但卻是把品牌中的「V」融入在包款中，以VV Hobo腋下包為例，從一側看立體包身上就有著V的線條，因此而得名。經典的Iside Totem既延續其象徵性的結構美感，還利用刺繡和絨面圖騰作為點綴；小型Bucket包則採用拉菲草和純棉繩編織出袋身，展現隨興格調。

雖然坪數與先前店面相去不遠，但新Valextra專賣店格局更利於完整呈現品牌特色。圖／Valextra提供

Valextra Iside Totem手提袋，約12萬8,000元。圖／Valextra提供

Valextra Raffia Mini Bucket包款，約78,000元。圖／Valextra提供